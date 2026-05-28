פרסום ראשון: ברקע משבר כוח האדם בצה"ל - 15 אלף אזרחים בעלי פטור מילואים יזומנו בחודש הבא לימי שיבוץ, כך פרסם הערב (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. ל-i24NEWS נודע, כי בתחילת חודש יוני יתקיימו בתל השומר "ימי מיצוי" למשרתי מילואים פוטנציאליים, במטרה להתאים לכל משרת שיבוץ בהתאם לניסיון הצבאי והאזרחי שלו.

בצה"ל מעריכים כי הצפי, לפי ביצועי עבר, הוא לכ-1,300 מתייצבים בכל יום - סדר גודל של יותר מ־5,000 אנשי מילואים לאורך ארבעת הימים המתוכננים.

המוזמנים יקבלו תאריך ושעה ייעודיים, ובערב שלפני כן - ברקוד אישי לראיון הראשון עם מפקד שממנו מתחיל התהליך. לאחר מכן, יעברו סדרת ראיונות עם מפקדים, קציני מיון ונציגי משאבי אנוש ממגוון יחידות, במטרה למצוא את ההתאמה הטובה ביותר עבורם.

גורם בצה"ל ציין בשיחה עם i24NEWS: "פעולת המיצוי מהווה רכיב אחד מתוך שורת פעולות שצה"ל מבצע - היא לבדה לא תפתור את העומס על המשרתים ונצטרך להמשיך לפעול במישורים נוספים כדי לעמוד בצרכים ובמשימות המבצעיות".