דובר צה"ל הותיר לפרסום הבוקר (ראשון) את שמו של החלל הרביעי שנהרג בתקרית הקשה בדרום לבנון: סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, בן 20 מגבע בנימין, יהי זכרו ברוך.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

נוה ז"ל היה לוחם בגדוד 52 של עוצבת "עקבות הברזל" (401) בחיל השריון, והוא נהרג מפיצוץ רחפן הנפץ בטנק בו נהרגו גם סא”ל דור גדליה בן שמחון ז”ל, סמ”ר יואב קליין ז”ל וסמ”ר ליאב כבביה ז”ל.

חיים, אביו של נוה ספד: "קציני צה"ל באו להודיע לנו את הבשורה המרה מכל. נוה הבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון. נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נוה שלנו נהרג. על זה שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע". סא"ל (מיל') חיים חבשוש הוא סגן מפקד חטיבת יפתח (11).

כזכור, האסון בו נפלו ארבעת הלוחמים אירע בלילה בין חמישי לשישי במרחב כפר תבנית, כאשר רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה פגע בטנק המג"ד, בו שהו ארבעת החללים. נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם הסתיים, ובסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות.