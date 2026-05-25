צה"ל תוקף בעומק לבנון, מספר פיצוצים נשמעו באיראן | עדכונים שוטפים
בעקבות תקיפות צה"ל בבקאע שבעומק לבנון, המוני אזרחים החלו להימלט מביירות מחשש לתקיפה עתידית בעיר • סוכנויות הידיעות באיראן מדווחות על מספר פיצוצים במוקדים בחופים הדרומיים של המדינה
הסלמה בלבנון: תושבים בביירות החלו להימלט מהבירה לקראת תגובה צפויה של צה"ל נגד חיזבאללה, זאת בעקבות שיגורי הרחפנים הרצופים של ארגון הטרור לעבר יעדים אזרחיים וצבאיים בישראל. פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות ביישובי קו העימות החל מהבוקר (שלישי). סוכנויות הידיעות באיראן מדווחות על מספר פיצוצים שנשמעו במוקדים שונים בדרום המדינה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
טראמפ: האורניום המועשר יימסר אלינו מיד ויושמד, או שיושמד במיקום מוסכם אחר בשיתוף פעולה עם איראן (ברק בטש)
גורם המעורה בפרטים אומר לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים": חלה התקדמות בסוגיית שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים (ברק בטש)
עלי האשם, כתב אל-ג׳זירה: "מקור איראני רשמי אמר לי כי טהרן הזהירה את וושינגטון שכל תקיפה ישראלית על ביירות או על הפרברים הדרומיים שלה תפגע באופן חמור במאמצים המתמשכים לסיים את המלחמה, ועלולה לטרפד לחלוטין את המסלול הדיפלומטי" (ברק בטש)
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת על שלושה פיצוצים בבנדר עבאס שבדרום איראן, סוכנות הידיעות "פארס" מדווחת על פיצוצים ליד סיריק וג'סק שבמפרץ הפרסי (ברק בטש)
פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בקו העימות החל ממחר ב-6 בבוקר. על פי ההנחיות החדשות, תוגבל התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש, ובשטח סגור עד 200 איש. הפעילות החינוכית תמשיך כרגיל, למעט ביישובים שהוחרגו (ינון שלום יתח)