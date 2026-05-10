אף שלא נחקרו: מח"ש צפויה לסגור את התיק נגד המסתערבים שירו למוות במשפחה בכפר פלסטיני

פרסום ראשון: התיק נגד המסתערבים שירו למוות בזוג הורים ושני ילדיהם בני ה-7 ו-5 לפני כחודשיים, נסגר • מצלמות מהזירה מחזקות את גרסת השוטרים בדוחות האירוע - לפיה הרכב האיץ לעברם והם חשו סכנה

משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, מאי 2026דובר צה"ל

פרסום ראשון: מח"ש צפויה לסגור את התיק נגד המסתערבים שירו למוות בזוג הורים ושני ילדיהם בני ה-7 ו-5 בכפר הפלסטיני טמון לפני כחודשיים - למרות שהם כלל לא נחקרו. 

מסתערבים שהיו בפעילות מבצעית פתחו באש לעבר הרכב של משפחת עודה, כתוצאה מהירי מתו ההורים ושני ילדיהם. גורם ביטחוני אמר ל-i24NEWS כי על פי תחקיר ראשוני, האירוע התרחש כאשר הכוחות זיהו רכב שהאיץ לעברם. הלוחמים פתחו בירי לעבר הרכב לאחר ש"הכוח חש סכנה".

מח"ש פתחה בחקירה - אך לא חקרה את השוטרים היורים. מצלמות שאספו החוקרים מהזירה מחזקות את גרסת השוטרים בדוחות האירוע - לפיה הרכב האיץ לעברם והם חשו סכנה. החקירה הסתיימה בימים האחרונים והתיק הועבר לפרקליטות, שצפויה לסגור אותו.

ממח"ש נמסר: "בניגוד למשתמע בכתבה, חומרי החקירה בתיק נבחנים בימים אלו בפרקליטות מח"ש, וטרם התקבלה כל הכרעה בעניין. כל מסקנה אחרת, בשלב זה, היא על דעת הכתב בלבד".

