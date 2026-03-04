"הפכנו לאוטומטים": אנשי צוות אוויר משחזרים את רגעי השיא מעל שמי איראן

בחיל האוויר פועלים ברצף מבצעי אינטנסיבי הכולל שיגור כמות חימוש חריגה בהיקפה, כחלק מהמערכה באיראן, שנועדה לייצר מציאות ביטחונית חדשה. בראיון מיוחד אמש (שלישי) ל"מהדורה המרכזית" בערוץ 15, שיחזרו סגן אלוף ע' ורב סמל ראשון א', שניים מאנשי צוות האוויר מאחורי התקיפות באיראן, את התחושות המלוות את הטיסה ליעד מרוחק ואת המעבר למצב עבודה "אוטומטי" ברגע שהגלגלים מתנתקים מהמסלול.

סגן אלוף ע', טייס ותיק המשרת בחיל האוויר מאז שנת 1998, הגדיר את המבצע הנוכחי "שאגת הארי", כשונה מהותית מכל מה שהכיר בעבר. לדבריו, השוני מתבטא באינטנסיביות המטסים ובכמות החימוש המשוגרת. "המבצע הזה הוא אולי המבצע שישנה את פני המזרח התיכון", ציין הקצין הבכיר רגע לפני שיצא לגיחה נוספת.

הוא הסביר כי מרגע ההמראה, הריכוז הופך למקסימלי וכל פעולה מתוזמנת לפי שניות, מה שמותיר מעט מאוד מקום לעיבוד רגשי של האירוע בזמן אמת.

התהליך המנטלי של הטייסים עובר שינוי דרמטי לאורך המשימה. בעוד שההתרגשות שוככת עם תחילת הריצה על מסלול ההמראה, היא מתחלפת בתחושת גאווה ושליחות רק בשלב החזרה, כאשר קו החוף של מדינת ישראל נגלה באופק. רב סמל ראשון א', המשמש כמפקד דת"ק (דיר תת-קרקעי), הדגיש כי המוכנות למשימות אלו החלה זמן רב לפני היציאה לפועל, וכי המטרה המרכזית העומדת לנגד עיני הצוותים היא פגיעה מדויקת במטרה וחזרה בשלום של כלל הכוחות.

מאחורי המכונה המבצעית המשומנת עומדים אנשי משפחה המנהלים חיים כפולים בין שמי אויב לבית ולבסיסי חיל האוויר. סגן אלוף ע', אב לארבעה, ורס"ר א', אב לשלושה, סיפרו כי ילדיהם, שגדלו בבסיסי החיל, מבינים את גודל השעה ואת חשיבות העבודה של אבותיהם. "הילדים מתורגלים, הם דואגים ומאחלים בהצלחה", שיתפו הלוחמים, והוסיפו כי המסר העיקרי שלהם למשפחות בבית הוא לשמור על חוסן ולסייע לאמהות בזמן היעדרותם הממושכת.

בסיכום דבריהם, ביקשו הקצינים להעביר מסר של הרגעה לציבור הישראלי והדגישו כי צה"ל וחיל האוויר יעמדו בכל משימה שיידרשו לה. לצד הביטחון ביכולות המבצעיות, הם קראו לאזרחים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, מתוך הבנה שהשילוב בין התקפה עוצמתית להגנה אזרחית נבונה הוא המפתח לניצחון במערכה.