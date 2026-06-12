מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, טען בראיון לטלויזיה איראנית כי טראמפ הסכים בחשאי להפשיר חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים, אך נמנע מלהצהיר על כך פומבית.

מנגד, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס תקף את הפרסומים המציגים "מידע כוזב על הסכם אפשרי", והבהיר כי הטבות כלכליות יזרמו לאיראן רק אם תעמוד בהתחייבויותיה. איראן דורשת שחרור מיידי של 12 מיליארד דולר וסכום דומה בהמשך, בעוד בוושינגטון חוששים מאובדן מנוף לחץ וטראמפ מתעקש על הסכם קשוח שלא יכלול "מזוודות של מזומנים" (רון צור)