צה"ל בעקבות האזעקות במטולה ומשגב עם: יורט כטב"ם שחדר מלבנון לשטח ישראל
לאחר לילה שקט, דובר צה"ל: יורט כטב"ם שחדר מלבנון לשטח ישראל • ארה"ב יירטה כטב"מים במיצר הורמוז בצל דיווחים על הסכם קרוב • מחלוקת חריפה על הפשרת מיליארדים חסויה לטהרן | כל העדכונים
לאחר לילה שקט בצפון, צה"ל מסר שכלי טיס בלתי מאויש עוין הצליח לחדור הבוקר (שבת) לשטח ישראל והתפוצץ במרחב צבאי סמוך לגבול הגליל המערבי. בעקבות חדירת הכלי וניסיונות היירוט של חיל האוויר הופעלו אזעקות נרחבות באזור, ובצה"ל מבהירים כי האירוע הסתיים ללא נפגעים ונמצא כעת בתחקור. המתיחות בין ארה"ב לאיראן נמשכת, עם יירוט כטב"מים איראניים על ידי צבא פיקוד מרכז האמריקני במיצר הורמוז במהלך הלילה. במקביל, חילוקי דעות קשים מתגלעים סביב שאלת הפשרת הכספים האיראניים והשליטה העתידית בנתיב השיט האסטרטגי.
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כלי טיס בלתי מאויש עוין הצליח לחדור לשטח ישראל והתפוצץ במרחב צבאי סמוך לגבול הגליל המערבי. בעקבות חדירת הכלי וניסיונות היירוט של חיל האוויר הופעלו אזעקות נרחבות באזור, ובצה"ל מבהירים כי האירוע הסתיים ללא נפגעים ונמצא כעת בתחקור (ינון שלום יתח)
אזעקות הופעלו במטולה בשל חשש לחדירת כטב"ם (ינון שלום יתח)
מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, טען בראיון לטלויזיה איראנית כי טראמפ הסכים בחשאי להפשיר חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים, אך נמנע מלהצהיר על כך פומבית.
מנגד, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס תקף את הפרסומים המציגים "מידע כוזב על הסכם אפשרי", והבהיר כי הטבות כלכליות יזרמו לאיראן רק אם תעמוד בהתחייבויותיה. איראן דורשת שחרור מיידי של 12 מיליארד דולר וסכום דומה בהמשך, בעוד בוושינגטון חוששים מאובדן מנוף לחץ וטראמפ מתעקש על הסכם קשוח שלא יכלול "מזוודות של מזומנים" (רון צור)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי כוחותיו יירטו בהצלחה מספר כטב"מים איראניים באזור מיצר הורמוז. לפי צבא ארה"ב, איראן שיגרה את הכלים במטרה לשבש את נתיבי השיט המסחריים במיצר, אך כולם הופלו והתנועה הימית באזור נמשכת כסדרה ללא הפרעה (רון צור)
https://x.com/i/web/status/2065608055790637301
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שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודיע כי בקרוב תפורסם הצהרה משותפת עם עומאן לגבי השליטה העתידית במיצר הורמוז. ההצהרה צפויה להגיע ברקע גיבוש הבנות להסכם בין ארה"ב לאיראן, הכולל פתיחה מלאה של המיצר והסרת המצור האמריקאי על נמלי איראן. עראקצ'י הבהיר כי המיצר לא יחזור לפעול כפי שפעל טרם המלחמה, וכי המשטר לא יגבה מכסים אלא "דמי שירות" עבור המעבר בנתיב המים האסטרטגי (רון צור)