בזמן שבישראל מנסים להתמודד עם תופעת הריגול שרק הולכת ומתרחבת, מתברר שמאחורי הקלעים, חלק מהנאשמים בפרשיות הריגול החמורות זוכים לאישורי יציאה מיוחדים.

בפרשה המדוברת מעורבים שבעה תושבי מזרח ירושלים אשר ריגלו במשך חודשים עבור איראן, תכננו להתנקש במדען ישראלי ובראש עיר מכהן - ואף רכשו נשק. כתבת הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (רביעי) כי שלושה מהם עדיין נמצאים במעצר - אך ארבעה מהם שוכנים במעצר בית תחת פיקוח. באישור של הפרקליטות ובית המשפט, הם קיבלו אישור לצאת מתיהם כדי לחגוג את חג הקורבן עם בני משפחותיהם. מבדיקת של i24NEWS עולה כי לא מדובר במקרה חד פעמי וכי אותם נאשמים זכו לאישורים גם במהלך חודש רמדאן.

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מהפרקליטות נמסר: "הנאשמים שוחררו למעצר בית בפיקוח אלקטרוני, לאחר שערר הפרקליטות נגד השחרור נדחה. הבקשה לצאת לחג הקורבן נבחנה בהתאם למדיניות הנהוגה בעצורים בפיקוח אלקטרוני בתקופות חג. הפרקליטות סירבה לבקשתם ליציאת בהיקף רחב, והסכימה רק ליציאה חד-פעמית, מוגבלת ותחת פיקוח - שאושרה על ידי בית המשפט".