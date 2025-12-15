כביש 6 לצפון נחסם לתנועה לאחר מעצר רכב עם שמונה שב"חים
המעצר נרשם סמוך למחלף אייל לכיוון צפון • אין נפגעים לכוחותינו • הכביש נחסם לתנועה עד לסיום בדיקת חבלן, לשם הסרת חשד ביטחוני
1 דקות קריאה
דרמה נרשמה היום (שני) בכביש 6 סמוך למחלף אייל לכיוון צפון, כאשר שוטרי מחוז מרכז מתחנת טירה ושוטרי משטרת התנועה עצרו בכביש 6 סמוך למחלף אייל לכיוון צפון, רכב ובו שמונה שוהים בלתי חוקיים, שיצא מאזור מזרח ירושלים.
הכביש נחסם לתנועה עד לסיום בדיקת חבלן, לשם הסרת חשד ביטחוני. מהמשטרה נסר עוד כי "החשודים יועברו להמשך חקירה בהתאם".
