הותר לפרסום: סמ"ר גלעד הראל, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל אתמול (שני) בקרב בדרום לבנון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גלעד נפל באותה תקרית בה נפלו סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן וסמ"ר מקסים אנטיס. כמו כן, באירוע נפצע לוחם צה"ל באורח קשה, ולוחם נוסף ולוחם מילואים נפצעו באורח בינוני. הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים לאחר פעולות חילוץ מורכבות תחת אש, ומשפחותיהם עודכנו.

התקרית התרחשה במהלך פעילות התקפית של צוות הקרב החטיבתי של הנח"ל, הפועל תחת פיקוד אוגדה 162 בגזרה המערבית של דרום לבנון במטרה להשיג שליטה מבצעית במרחב. אתמול, סמוך לשעה 18:30, זיהו כוחות מסיירת נח"ל חוליות מחבלים בשטח הסבוך, ובין הצדדים התפתחה היתקלות עזה מטווח קצר. הלוחמים חתרו למגע וניהלו חילופי אש כבדים מול המחבלים, במהלכם זוהו פגיעות במקורות הירי.

תוך כדי חילופי האש וזיהוי הפגיעות בלוחמים, החלו הכוחות בשטח בביצוע פעולות לפינוי הנפגעים לעבר מנחת ייעודי שהוכן מראש. במהלך מאמצי הפינוי, ניסו המחבלים לשבש את חילוץ הפצועים וירו טיל נ"ט לעבר הכוחות המחלצים. בצה"ל מציינים כי מירי הנ"ט לא היו נפגעים נוספים לכוחותינו, והפינוי הרפואי הושלם למרות האיום המתמשך מהשטח.

בתגובה לירי לעבר הכוחות, צה"ל הפעיל עוצמת אש נרחבת שכללה ירי טנקים ותקיפות ממוקדות של חיל האוויר לעבר תשתיות המחבלים וחוליות הירי שזוהו בגזרה. הלוחמים בשטח ממשיכים במשימתם להשמדת תשתיות הטרור בדרום לבנון, תוך נחישות להשלים את השגת השליטה המבצעית בגזרה המערבית למרות המחיר הכבד שגבתה התקרית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירוע וכתב: "לב האומה כולה דואב על נפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל הגיבורים. רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. לוחמינו האמיצים נפלו למען הגנת ארצנו לאחר שנלחמו בעוז ובמסירות נפש נגד ארגון הטרור חיזבאללה. נמשיך להכות בעוצמה באויבינו כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון ואזרחי ישראל כולם. יהי זכרם של גיבורינו ברוך ונצור בליבנו לעד".