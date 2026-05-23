ברקע ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן מול איראן, גורמים בישראל הודו הערב (שבת) בשיחה עם i24NEWS כי הפוקוס האמריקני הוא על הגרעין, ואילו סוגיית הטילים עשויה להידחות למועד מאוחר יותר. כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מגזין השבת" מפי גורם המעורה בפרטים כי ישראל עשויה להיאלץ לטפל בנושא בעצמה בהמשך.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

על סמך השיחות מול ארה"ב, ההכרה היא שהנשיא דונלד טראמפ זקוק לתמונת ניצחון בדמות הוצאת האורניום המועשר ועל כן ההתמקדות של וושינגטון בעניין הזה. בהמשך לדיווח בניו יורק טיימס על נתק מול וושינגטון, על פי גורם מעורה בפרטים - המו"מ מתנהל בחשאיות גבוהה, וישראל אמנם אינה מעודכנת בכל שעה.

בעוד שהנשיא משוחח הערב עם מנהיגי מדינות ערב, נכון לשעה זו, לא מתוכננת שיחה דומה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמבחינתו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם עם מספר שרים וראשי מערכת הביטחון.

ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמות על הארכת הפסקת האש למשך 60 ימים נוספים, כך דווח מוקדם יותר ב"פייננשל טיימס". ההסכם המסתמן כולל ויתורים בנושא האורניום - הקלה על המצור והסרת הסנקציות.

המזכר האיראני כולל 14 סעיפים שיידונו במשך 30 עד 60 יום. לפי דיווח ב"אל חדאת'", איראן הציעה שני מסלולי משא ומתן, החל בהצהרה על סיום המלחמה והמצור. בנוסף אישרה כי תדבק במזכר ההבנות בנוגע לאי-פיתוח נשק גרעיני, ודרשה שימור זכויות העשרה מוגבלות בכל הסכם.

המזכר כולל גם את פתיחת מצר הורמוז בהדרגה, ודיונים על דילול האורניום המועשר שבידי איראן, וייתכן אף שמסירת מאגר האורניום. כמו כן, ארה"ב תקל במצור על איראן, תאפשר הקלות בסנקציות ושחרור חלק מהכספים האיראנים הקפואים.