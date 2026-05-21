בישראל דורשים מהאו"ם: הפסיקו מיידית את התמיכה בארגון הטורקי

בישראל דורשים היום (חמישי) מתוכנית המזון העולמית של האו"ם להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, שלח מכתב רשמי לראשי הסוכנות בעקבות מידע שהתקבל במתפ"ש, שלפיו הועבר דלק בתוך רצועת עזה לארגון IHH - המזוהה עם המשטים האחרונים לרצועה.

במכתבו הבהיר הלוי כי ארגון IHH מוגדר בישראל כארגון טרור מאז מאי 2008, וכי כל תמיכה או סיוע לפעילותו מהווים עבירה חמורה שעלולה לשאת "השלכות משמעותיות".

עוד נכתב כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור, במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית.

בישראל הדגישו כי מנגנון הכנסת הסיוע לרצועת עזה נועד לסייע לאוכלוסייה האזרחית בלבד, וכי כל חריגה מהנהלים או שיתוף פעולה עם ארגוני טרור "יטופלו בחומרה".

‏עם זאת, נציין כי ישראל ממשיכה להעביר סיוע לעזה כמעט בלי פיקוח מדי יום וחמאס גם משתלט על הסיוע באופן חופשי באזור שבשליטתו.