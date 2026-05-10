משרד החוץ הודיע הבוקר (ראשון) כי שני העצורים מהמשט לרצועת עזה - סייף אבו קשק ותיאגו אווילה - גורשו היום מישראל, זאת לאחר סיום חקירתם. עוד נמסר כי "ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה".

כזכור, צה"ל השתלט על משט ה-Global Sumud Flotilla בתחילת החודש, ולקח את כל 175 הפעילים שהשתתפו הגיעו לאי כרתים שביוון - זאת למעט שני פעילים שנלקחו להמשך חקירה על פי המלצת גורמי מודיעין בשב"כ.

לפי הודעת משרד החוץ, סייף אבו קשק נלקח לחקירה החשוד בקשר לארגון טרור, וטיאגו אבילה - ממארגני המשט הנוכחי והמשטים הקודמים לעזה, בחשד לפעילות בלתי חוקית.

"כפי שפורסם על ידי מועצת השלום ומשרד החוץ האמריקני, הפעילות ההומניטרית ברצועת עזה מנוהלת על ידי מועצת השלום, והמשט הזה בראשות חמאס הוא פרובוקציה נוספת שנועדה להסיט את תשומת הלב מסירובו של חמאס להתפרק מנשקו - ולשרת את האינטרסים היחצניים של פרובוקטורים מקצועיים", נמסר אז.

כזכור, מנהיג המשט טיאגו אבילה הואשם ב"התנהגות מינית בלתי הולמת" מול שלוש מתנדבות לפחות במהלך ההפלגה, וניצל את מעמדו כדי לקיים יחסים עם מספר פעילות שהיו תחת מרותו.