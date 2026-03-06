הטנגו של נתניהו וטראמפ: האם יהפכו לרוזוולט וצ'רצ'יל של ימינו?
שנתיים וחצי אחרי שבעה באוקטובר, מחיסול סינוואר דרך נסראללה ועד חאמנאי: ניפוץ הדימוי שהודבק לנתניהו והשותפות המוצלחת עם טראמפ • צפו בכתבה
אושי דרמןכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
כמעט שנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר נמצאים בחגורת החיסולים של נתניהו כל ראשי ציר הרשע: מסינוואר, דרך נסראללה ועד חאמינאי.
לאורך כל הדרך תקפו רבים את נתניהו וכינו אותו פחדן, רופס ונטול אומץ: אך בשמיני באוקטובר הוא עבר מהפך קיצוני, ניפץ את קונספציות העבר ויצא למלחמת חייו וחיי המדינה.
בשנה האחרונה קיבל נתניהו שותף בדמות הנשיא טראמפ והשאלה הגדולה היא האם הטנגו של שני המנהיגים יסתיים בריקוד ניצחון, כמו זה של צ'רצ'יל ורוזוולט?
