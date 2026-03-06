הטנגו של נתניהו וטראמפ: האם יהפכו לרוזוולט וצ'רצ'יל של ימינו?

שנתיים וחצי אחרי שבעה באוקטובר, מחיסול סינוואר דרך נסראללה ועד חאמנאי: ניפוץ הדימוי שהודבק לנתניהו והשותפות המוצלחת עם טראמפ • צפו בכתבה

אושי דרמן
אושי דרמן ■ כתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
נתניהו וטראמפ בסיום פגישתם בפלורידה 29.12.2025
נתניהו וטראמפ בסיום פגישתם בפלורידה 29.12.2025ASSOCIATED PRESS

כמעט שנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר נמצאים בחגורת החיסולים של נתניהו כל ראשי ציר הרשע: מסינוואר, דרך נסראללה ועד חאמינאי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS <<<

לאורך כל הדרך תקפו רבים את נתניהו וכינו אותו פחדן, רופס ונטול אומץ: אך בשמיני באוקטובר הוא עבר מהפך קיצוני, ניפץ את קונספציות העבר ויצא למלחמת חייו וחיי המדינה.

Video poster
מסינוואר עד ח׳אמאני: השינוי הקיצוני שעבר נתניהו והשותפות ההיסטורית עם טראמפ

בשנה האחרונה קיבל נתניהו שותף בדמות הנשיא טראמפ והשאלה הגדולה היא האם הטנגו של שני המנהיגים יסתיים בריקוד ניצחון, כמו זה של צ'רצ'יל ורוזוולט?

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות