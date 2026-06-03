נתניהו על "שיחת הצעקות" עם טראמפ: "לפעמים אנחנו לא מסכימים טקטית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (רביעי) בריאיון לרשת CNBC כי למרות הדיווחים על "שיחת הקללות" הטעונה עם דונלד טראמפ, שבה הטיח בו הנשיא "אתה פאקינג משוגע", השניים שומרים על כבוד הדדי. נתניהו הצהיר כי "הנשיא טראמפ הוא החבר הכי טוב שלישראל אי פעם היה", הוסיף כי "אנחנו יכולים לא להסכים זה עם זה בבוקר ואחר הצהריים, לחזור להיות חברים", וחשף: "טראמפ ואני מדברים כל יומיים".

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נתניהו הדגיש כי "לארצות הברית ולישראל יש יעדים משותפים", וכי ישראל הייתה ותישאר השותפה האמיתית היחידה של האמריקנים.

בנוגע לאיראן, הצהיר ראש הממשלה: "ישראל מעולם לא הייתה כל כך חזקה ואיראן מעולם לא הייתה חלשה יותר", וציין כי המשטר נחלש דרמטית "הרבה יותר בגלל הפעולות של ישראל וארצות הברית". כשנשאל על התקיפות בבחריין ובכוויית ואם ישנה הפסקת אש, השיב: "איראן יודעת שהנשיא טראמפ אמר שתהיה תגובה, הם משחקים עם אש".

נתניהו הגדיר זאת כמשחק טקטי והבהיר כי "המצור מאוד אפקטיבי" וכי "ניתן צבאית לפתוח את המיצר, השאלה היא האם איראן רוצה סבב לחימה נוסף? יש לטראמפ הרבה אפשרויות. אפשר להשיג את היעדים האלה בדרך הקשה ובדרך הקלה. עדיף בדרך הקלה".

בנוגע להסכם עתידי מול איראן וההבדל מהסכם הגרעין של אובמה מ-2015 (ממנו טראמפ פרש בקדנציה הראשונה שלו), הבהיר ראש הממשלה כי "צריך להוציא את הגרעין ושיהיו מפקחים שם לאחר מכן", בייחוד מאחר ש"איראן לא הסכימה להוציא את האורניום המועשר".

ראש הממשלה הדגיש כי האיראנים "תמיד משקרים, לכן צריך להוציא משם את הגרעין", אך טראמפ מאמין שניתן להשיג זאת בדיפלומטיה. במקביל, חשף נתניהו את עומק הפגיעה המודיעינית באיראן והצהיר: "חיסלנו 20 מדענים גרעיניים בכירים". הוא הבהיר לגבי המשך העימות כי "אם צריך תהיה חזרה ללחימה. הנשיא טראמפ יחליט זאת".

בגזרת לבנון, נתניהו שיתף כי שוחח עם טראמפ על ירי הטילים וציין כי התנאי לשלום ברור: "צריך לפרק את חיזבאללה ולהוציא את הנשק מלבנון, טראמפ מסכים איתי על זה". הוא חשף כי בישראל "בודקים האם חיזבאללה ירתה לעבר הישובים היהודים לאחר הפסקת האש שנכנסה לפני יומיים".

כשעומת עם ביקורת מצד נשיא צרפת עמנואל מקרון על ההסלמה, הדף אותה נתניהו: "ההסלמה נוצרה מצד חיזבאללה. לא אפסיק להגן על עמי רק כדי לקבל סיקור חיובי בתקשורת העולמית". בנוגע למשפטו המתנהל, הוא הוסיף כי טראמפ "מאוד ברור בנוגע למשפט השקר שעורכים לי", אך סירב להגיב על עניין החנינה.

בנוגע לכלכלה, ראש הממשלה טען כי ישנן השקעות רבות בישראל, והצהיר: "השקל הכי חזק שהיה אי פעם, אנשים באים להשקיע פה". הוא ביקש להדגיש את חוסנו של מגזר הטכנולוגיה המקומי למרות הטלטלות הגלובליות והביטחוניות, והוסיף בגאווה: "אנחנו המדינה השנייה של סטארט אפים בעולם".

ברקע הדברים, הנשיא טראמפ אישר בפודקאסט של הניו יורק פוסט כי אכן נזף בנתניהו בשיחה הסגורה, שבה הטיח בו "אני מציל לך את התחת!". טראמפ הסביר כי זעמו נבע מהחשש שהלחימה בלבנון תסכל את המגעים שלו מול טהרן לפתיחת מצר הורמוז, שם מתעקשים האיראנים על הפסקת האש של ישראל כתנאי להתקדמות. למרות הטון המאיים מאחורי הקלעים, הקפיד טראמפ לחתום בפומבי בקו פייסני וסיכם: "אני אוהב את ביבי מאוד. אני נשיא של זמן מלחמה, והוא ראש ממשלה של זמן מלחמה".