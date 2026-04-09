טראמפ ינחת בישראל בעוד שבועיים? "ייתכן שישתתף בטקס פרס ישראל"

שר החינוך, יואב קיש, הנחה היום (חמישי) את כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך להיערך לקיום טקס פרס ישראל כסדרו במסגרת אירועי יום העצמאות הקרובים, לרבות היערכות לאפשרות הגעתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לישראל והשתתפותו בטקס.

עם זאת, ובהתחשב בהתפתחויות האזוריות ובאפשרות לכישלון המשא ומתן עם איראן והשלכותיו הביטחוניות, הנחה קיש להיערך גם לתרחיש שבו לא יתאפשר קיום הטקס במתכונתו המתוכננת. בתוך כך הורה קיש לקדם צילום מוקדם של הטקס כחלופה לגיבוי, וזאת על מנת להבטיח את קיומו של הטקס ואת שידורו לציבור גם במקרה של שינוי נסיבות.

כזכור, בחודש דצמבר האחרון ועדת פרס ישראל החליטה להעניק את הפרס לשנת תשפ"ו לנשיא טראמפ, בקטגוריה: "תרומה ייחודית לעם היהודי". "מדובר בהחלטה היסטורית המבטאת הכרה בתרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם, לאדם שאינו אזרח ישראלי", מסרו במשרד החינוך.

הנשיא טראמפ הגיב למחווה ואמר שהוא שישקול בחיוב להגיע לטקס שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78, ב-22.4.26. עם זאת, יש לציין כי מדובר בפרס חדש לחלוטין, שלא היה קיים עד כה בסגרת הטקס בישראל.

שר החינוך, יואב קיש: "פרס ישראל הוא סמל ממלכתי מרכזי וגולת הכותרת של אירועי יום העצמאות למדינת ישראל. לא נאפשר למצב הביטחוני לפגוע בקיומו של הטקס, ועל כן הנחיתי את כלל הגורמים להיערך לכל תרחיש אפשרי, ובכלל זה גם לאפשרות הגעתו של נשיא ארצות הברית. אני סמוך ובטוח כי גם השנה יתקיים טקס מרגש ומכובד, אשר ייתן ביטוי הולם להוקרה הלאומית לחתני ולכלות פרס ישראל, המגלמים בפועלם את חוזקה ואת איתנותה של מדינת ישראל".