ברקע המשא ומתן על פתיחת מצר הורמוז, גורמי מודיעין במערב מתריעים: איראן תנסה לגרור את סין ורוסיה לתוך מלחמה. טהרן מציעה למוסקבה ולבייג'ינג פטור מלא או תנאים מועדפים מדמי השירות והעמלות שהיא מנסה לגבות על המעבר במצר, בעוד שאר המדינות - ובראשן בעלות בריתה של ארה"ב - יידרשו לשלם מחיר מלא.

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ההחרגות הללו נועדו ליצור תלות כלכלית ואסטרטגית שתעמיק את ההזדהות של סין ורוסיה למהלך האיראני. שתי המעצמות, שנמנעו עד כה ממעורבות צבאית ישירה אך סיפקו מודיעין לווייני וטכנולוגיה, מקבלות כעת תמריץ כלכלי לשמר את השליטה האיראנית בנתיב השיט.

גורמי המודיעין מצביעים על הקו שמוביל מוג'תבא ח'אמנאי: התייחסות למצר הורמוז כאל נכס ריבוני איראני ולא כאל נתיב בינלאומי פתוח.

אם המהלך יצא לפועל, הוא עלול להגביר את המעורבות של סין ורוסיה במאבק על הורמוז, להחליש את הלחץ הבינלאומי על טהרן, ולהפוך את המצר לנכס שתלוי בהסכמתן - וזה הכיוון שמוג'תבא מנסה לקבע.