איראן דוחה את יוזמת עומאן לניהול משותף של הורמוז: "אין סיכוי להצלחה"

איראן פסלה הבוקר (רביעי) על הסף את הצעתה של עומאן לניהול אזורי משותף של מצרי הורמוז, והבהירה כי המגעים להסדר נפלו. "לטהרן ולמוסקט בלבד יש סמכות לקבוע הסדרים במצר בהתאם לחלקן היחסי, ואין שום סיכוי להצלחת היוזמה העומאנית", הצהיר בכיר איראני בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס'.

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הבכיר הדגיש כי טהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות וכי ניסיון לחלוקה שוויונית של 50-50 בניהול המצר אינו משרת את האינטרסים הביטחוניים שלה.

במשטר האיראני עומדים על כך שכל נתיב הכניסה דרך המצר, לצד חלק מנתיב היציאה, חייבים להישאר תחת שליטה איראנית מלאה. "ארצות הברית וערב הסעודית מנסות ללחוץ על עומאן לקדם תוכניות בלתי מציאותיות במצרי הורמוז, בעוד שמעבר בנתיבים הדרומיים עלול להיות מסוכן לכלי שיט", האשים הבכיר האיראני בשיחתו עם סוכנות הידיעות 'רויטרס'.

עמדה קשיחה זו מחזירה את השיחות לנקודת האפס, לאחר שהבהירה טהרן כי כל פתרון זמני אינו רלוונטי אם לא תבטיח שליטה מלאה בהסדר הקבוע.

החזרה האיראנית אחורה מגיעה לאחר שחלון הזדמנויות קודם הראה סימני התקדמות לקראת הרגעת המתיחות הימית. כפי שחשף אמש כתב i24NEWS עמיחי שטיין, דיפלומטים אזוריים דיווחו בעבר על מתווה זמני המבוסס על "נתיב אמצע" בין השטח האיראני לעומאני כדי לאפשר חופש שיט. עם זאת, דרישתה של איראן לשליטה מלאה במצר ולגביית מכסים מכל ספינה עוברת נתקלה בהתנגדות אמריקנית נחרצת ומנעה כל אפשרות לפריצת דרך.

המתיחות הימית הגבוהה מתרחשת במקביל למגעים מדיניים וברקע פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. במקביל לשיחות האזוריות, בדיפלומטיה האזורית מצביעים על כעס רב בממשל האמריקני בשל המשך הירי של המיליציות השיעיות בעיראק הפועלות בהנחיית טהרן.