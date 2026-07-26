גורמים ל-i24NEWS: עומאן הציעה פשרה לאיראן בעניין הורמוז - אבל יש לא מעט קשיים במו"מ

שני גורמים המעורים היטב בפרטי הפרטים טענו בשיחה עם i24NEWS כי למרות "איזשהי התקדמות" שנרשמה בסבב שיחות חשאי בטהרן, אותו אישר הבוקר (ראשון) רשמית דובר משרד החוץ האיראני, הדרישות הנוקשות שמציב משטר האייתוללות מערימות קשיים על סיכויי הצלחת המתווה, ועלולות להוביל לפיצוץ העסקה.

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זמן קצר לאחר חשיפת הפרטים ב-i24NEWS, התייחס הבוקר לנושא באופן רשמי דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, ואישר את עצם קיום המגעים הדיפלומטיים החשאיים. "בסוף השבוע האחרון התקיימו בטהרן כמה סבבי שיחות בין איראן לעומאן בדרג סגני שרי החוץ", מסר בקאאי.

הדובר האיראני ציין כי הדיונים כללו חילופי דעות בנוגע לעקרונות משותפים ולמנגנונים מעשיים לניהול תנועת השיט הבטוחה במצרי הורמוז, תוך כיבוד זכויותיהן הריבוניות של שתי המדינות השוכנות לחופי המצר, והוסיף כי "הושגה התקדמות וההתייעצויות נמשכות" לאחר שהמשלחת העומאנית עזבה את טהרן במוצאי שבת.

למרות הנימה האופטימית מצד הדובר בטהרן, הגורמים ששוחחו עם i24NEWS מבהירים כי המרחק מחתימה עדיין רב מאוד, וזאת בשל סירוב איראני עיקש למתווה הפשרה. על פי המידע שהגיע לידי i24NEWS, עומאן הציעה להקים קונסורציום אזורי משותף, אשר יכלול מנגנוני אבטחה מתקדמים לנתיבי השיט הבינלאומיים, מערך שיתופי פעולה למשימות חיפוש והצלה ימיות, ויוזמות ביטחוניות נוספות.

"הדגש המרכזי בהצעה העומאנית הוא שהתשלום והמימון של המדינות החברות לקונסורציום יהיה וולנטרי (מרצון)", הבהיר הגורם.

התניה זו מהווה את ה"דיל-ברייקר" המרכזי מול משטר האייתוללות, שעלול להביא לקריסת השיחות כולן. באיראן התנגדו באופן נחרץ עד כה לרעיון המימון הוולנטרי, והציבו דרישה חד-משמעית לגביית תשלום חובה מכלל המדינות וכלי השיט העוברים באזור. לפי העמדה האיראנית הנוקשה שהוצגה בשיחות הסגורות, ללא הסדרת תשלום חובה קבוע – הם לא יאפשרו מעבר חופשי ובטוח במצרים.