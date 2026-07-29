"הורמוז הסיני": המצר במזרח הרחוק שעלול להבעיר את העולם | מיוחד

הוא נתיב ימי קריטי עם חשיבות כלכלית עצומה, והמעצמות הגדולות לוטשות אליו עיניים. ולא מדובר במצר הורמוז, שבלב במלחמה בין ארצות הברית לאיראן. השם מצר מלאקה אולי לא אומר לכם הרבה, אבל כבר עכשיו מתנהל סביבו מאבק עולמי שישפיע על כולנו - ועלול להסלים. אמש (שלישי) ב"מהדורה המרכזית",כתבנו עמיחי שטיין הביא את הפרטים על האזור המכונה "הורמוז הסיני".

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מצר מלאקה, אחד מנתיבי השיט העמוסים והחשובים ביותר בעולם, עומד במרכז מתיחות אזורית וגלובלית גוברת. הצעתה של אינדונזיה להטיל מס על ספינות ומכליות נפט העוברות בו, עוררה דאגה נרחבת ותגובה מהירה מצד סינגפור ומדינות איגוד אסיאן (ASEAN), שמיהרו לצאת נגד היוזמה. מנגד, מדינות כמו אוסטרליה מדגישות את חשיבות שמירת חופש השיט במים הבינלאומיים, בהתאם לאמנת האו"ם לדיני הים.

חשיבותו האסטרטגית של המצר עצומה: כ-30% מאספקת הנפט הימית בעולם עוברת דרכו, כשהוא מקשר בין ים סין הדרומי, האוקיינוס ההודי, המפרץ הפרסי ומערב אירופה. אף שקיימים נתיבים עוקפים מדרום לאינדונזיה, הם ארוכים ויקרים יותר, בעוד חברות השיט מעוניינות לייעל עלויות ולמזער את זמני המעבר.

החשש במזרח הרחוק נובע גם מלקחים שנלמדו מנקודות מחנק ימיות אחרות בעולם, דוגמת מצר הורמוז. הפרעות או שיבושים בנתיבי שיט מרכזיים אלו עלולים להוביל לזינוק במחירי האנרגיה ולזעזועים כלכליים קשים, במיוחד עבור כלכלות מתפתחות בדרום-מזרח אסיה.

על רקע השינויים במאזן הכוחות, בארצות הברית מבינים כי אין לה עוד עליונות מוחלטת באזור האוקיינוס השקט. כתוצאה מכך, וושינגטון מהדקת את הקשרים וההסכמים הביטחוניים עם אינדונזיה, הכוללים הגברת שיתוף הפעולה הצבאי, תרגילים משותפים וחילופי משלחות. במקביל, קיים מנגנון שיתוף פעולה אזורי בין אינדונזיה, תאילנד, מלזיה וסינגפור לאבטחת המצר, אך זה מתמקד באיומים לא-מסורתיים כמו הברחות, סחר בבני אדם ודיג בלתי חוקי, ואינו מעניק מענה לתרחישי מלחמה.

מנגד, סי, שחשופה מאוד לסיכונים בנתיבי האספקה הימיים, פועלת לצמצם את תלותה במצר מלאקה במקרה של הסלמה צבאית. בין היתר, בייג'ינג משקיעה בצינורות נפט וגז ממיאנמר המאפשרים לה להעביר נפט מהמזרח התיכון ישירות לשטחה, לצד השקעות נרחבות במסגרת יוזמת "החגורה והדרך" במסילות ברזל ונתיבים יבשתיים נוספים.