מתי יוצאים לחופש? לוח חופשות הלימודים 2026

שנת הלימודים תשפ"ו (2025-2026) תעמוד בסימן חופשות מרוכזות ושינויים בלוח הזמנים בין בתי הספר היסודיים לתיכונים. כדי לעזור לכם לתכנן את החופשות המשפחתיות וההיערכות בבית, ריכזנו עבורכם את כל המועדים הרשמיים כפי שפורסמו על ידי משרד החינוך.

לוח חופשות חגי תשרי ומועדי החורף 2025

חגי תשרי בשנת 2025 מזמנים חופשה ארוכה במיוחד הכוללת רצף בין יום הכיפורים לסוכות:

ראש השנה: ימים שני עד רביעי, 22-24.9.2025. הלימודים יתחדשו ביום חמישי (25.9).

יום הכיפורים וסוכות: התלמידים ייצאו לחופשה בערב יום כיפור (יום רביעי, 1.10.2025) וישובו ללימודים רק ביום רביעי ה-15.10.2025 (בתיכונים יחזרו ב-16.10).

חג החנוכה: ימים שלישי עד שני, 16-22.12.2025.

לוח חופשות האביב והקיץ 2026

ט"ו בשבט: יום שני, 2.2.2026 (יום לימודים רגיל).

פורים: ימים שלישי עד רביעי, 3-4.3.2026.

חופשת פסח 2026: החופשה תחל ביום שלישי, 24.3.2026, ותסתיים ביום רביעי ה-8.4.2026. (אסרו חג פסח הוא יום לימודים).

יום העצמאות: יום רביעי, 22.4.2026.

ל"ג בעומר: יום שלישי, 5.5.2026 (יום לימודים ביסודי, חופש בתיכונים).

חג השבועות: ימים חמישי עד שישי, 21-22.5.2026.

ההבדלים בין בתי הספר היסודיים לתיכונים

הורים לילדים בגילאים שונים צריכים לשים לב לשני תאריכים שבהם קיימת הפרדה במערכת החינוך:

אסרו חג סוכות (15.10.2025): יום לימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים (א'-ט'), יום חופשה בתיכונים (י'-י"ב).

ל"ג בעומר (5.5.2026): יום לימודים בגנים ובבתי הספר היסודיים (א'-ט'), יום חופשה בתיכונים (י'-י"ב).

מתי מסתיימת שנת הלימודים 2026?

בתי ספר על-יסודיים (חטיבות ותיכונים): הלימודים יסתיימו ביום שישי, ה-19 ביוני 2026 (במוסדות המלמדים 5 ימים בשבוע – ב-18 ביוני).

גני ילדים ובתי ספר יסודיים: שנת הלימודים תסתיים ביום שלישי, ה-30 ביוני 2026, אז יחל רשמית החופש הגדול.

שר החינוך, יואב קיש, ציין עם פרסום הלוח: "הפרסום מאפשר להורים ולצוותי החינוך להיערך מראש. תקופת החופשות היא זמן לחיבור לשורשים, להיכרות עם הארץ דרך הרגליים ופשוט זמן ליהנות."