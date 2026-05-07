הוא שוכן במכרסמים, עובר בשאיפת אבק מזוהם ובזנים מסוימים מסוגל לעבור גם בין בני אדם. למרות שיעורי תמותה גבוהים במקרים של סיבוך נשימתי, המומחים בישראל מרגיעים היום (חמישי): "עם טיפול רפואי נכון, מדובר במחלה שניתן לשרוד". מדריך מיוחד לפתוגן שהכניס את ארגון הבריאות העולמי לכוננות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעוד שספינת התענוגות ה-"MV Hondius" נמצאת תחת הסגר בעקבות מותם של שלושה נוסעים, תשומת הלב העולמית מופנית כעת לעבר הגורם הקטלני: נגיף ההאנטה. למרות שמדובר בנגיף המוכר למדע כבר עשרות שנים, ההתפרצות הנוכחית מעלה שאלות חדשות לגבי יכולת ההדבקה והסיכון לציבור הרחב.

נגיף ההאנטה הוא נגיף נדיר יחסית המועבר לבני אדם ממכרסמים. בניגוד למחלות אחרות, הוא אינו זקוק לנשיכה כדי לעבור: הנגיף מופרש בשתן, בצואה וברוק של המכרסמים. הסכנה האמיתית מתחילה כשהפרשות אלו מתייבשות ומתערבבות עם אבק הסביבה.

ברגע שאדם שואף את ה"אירוסולים" (חלקיקים זעירים הנישאים באוויר) הללו, הנגיף חודר ישירות למערכת הנשימה. זו הסיבה שמומחי ה-CDC מזהירים מפני טאטוא או שאיבת אבק במקומות בהם נמצאו סימני מכרסמים, פעולה שרק מעלה את הרסס הנגיפי לאוויר ומקלה על חדירתו לריאות.

בדרך כלל, נגיף ההאנטה נחשב ל"מבוי סתום" - כלומר, אדם שנדבק אינו מדביק אחרים. אולם, הזן הספציפי החשוד בהתפרצות הנוכחית הוא בעל יכולת נדירה ומדאיגה לעבור מאדם לאדם דרך הפרשות ורוק. הימצאותם של נוסעים בחללים סגורים וצפופים, כמו בספינה, מעלה משמעותית את סיכויי ההדבקה בשיטה זו.

המחלה מתחילה בתסמינים המזכירים שפעת רגילה - חום גבוה, כאבי שרירים ועייפות. עם זאת, אצל אוכלוסיות בסיכון, קשישים ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת, המצב עלול להידרדר במהירות והם עלולים לסבול מבצקת ריאות חריפה, ושיעור התמותה עלול להגיע לכ-38%.

האבחון לנגיף מתבצע באמצעות בדיקת PCR - בדיקה גנטית הדומה מאוד לבדיקת הקורונה, המזהה את נוכחות הנגיף בדרכי הנשימה וברוק.

למרות התמונה המאיימת, מומחים ישראלים מדגישים כי אין מקום לפאניקה. לטענתם, הקורונה הייתה קשה ומדבקת הרבה יותר. "הסיבה המרכזית למקרי המוות בספינה היא היעדר תנאי אשפוז הולמים בלב ים", מסבירים גורמי רפואה. הטיפול בנגיף, בהיעדר תרופה או חיסון, מתמקד בתמיכה: חיבור לחמצן ומתן נוזלים. בבתי חולים מודרניים, שבהם קיימות מחלקות טיפול נמרץ, רוב החולים היו שורדים את הנגיף ללא קושי מיוחד.

במשרד הבריאות הישראלי מבהירים כי נכון לעכשיו לא מוכר אף אזרח ישראלי שנדבק בנגיף, והפרסומים בנושא אינם מאושרים. עם זאת, המשרד עוקב מקרוב אחר הדיווחים.

היום בשעה 16:00 צפוי ארגון הבריאות העולמי למסור עדכון רשמי. הדיווחים מהשטח מלמדים כי רשויות בעולם כבר החלו בבידוד אנשים שנחשפו למקור ההתפרצות, מתוך מטרה לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע מהזן הזה להפוך לאיום רחב יותר ביבשה.