על סיפונה של ספינת התענוגות MV Hondius ההולנדית אותרו מספר נוסעים שנדבקו בנגיף ההנטה (Hantavirus), שהתפרץ בספינה לאחר שעזבה את חופיה הדרומיים של ארגנטינה לפני כחודש. שלושה אנשים כבר נפטרו על הסיפון או זמן קצר לאחר שעזבו את הספינה, ולפחות על אחד מהם ידוע כי נפטר כתוצאה מהנגיף הקטלני.

על פי ארגון הבריאות העולמי, שמונה מקרים של הנגיף אותרו על הספינה, כאשר שלושה מהם מאומתים וחמישה נוספים חשודים. פינוי של הנוסעים החולים החל לפני כמה ימים לטובת קבלת טיפול רפואי, בהם גם רופא הספינה. כעת הספינה נמצאת בדרכה לכיוון האיים הקנריים בספרד, אשר מסרבים לתת לספינה לעגון בנמליה.

בניו יורק פוסט דווח כי במהלך עצירה באי סנט הלנה שבלב האוקיינוס האטלנטי, לפחות 23 מתוך 146 נוסעי הספינה עזבו לבתיהם במספר מדינות בעולם, ללא ידיעה שנחשפו לנגיף - ואחד מהם, אזרח שוויצרי, כבר נמצא חיובי אליו. כעת נבדק האם נוסעים נוספים שהיו על הספינה נדבקו גם כן. הנוסעים שירדו מהספינה התבקשו לעדכן במידה ומתפתחים אצלם תסמינים.

ה-BBC מדווח כי אחד ממקרי המוות הוא של אישה הולנדית שירדה מהספינה כשעצרה באי סנט הלנה. בעלה נפטר על הסיפון ב-11 באפריל, אם כי לא מדובר במקרה מאומת של הנגיף. האישה ההולנדית נסעה לדרום אפריקה, שם נפטרה ב-26 באפריל.

מהו נגיף ההנטה?

נגיף ההנטה הינו נגיף נדיר וקטלני ללא תרופה או חיסון ידועים, עם שיעור תמותה של כ-40%, והוא מועבר במגע עם מכרסמים או עם הפרשותיהם. תסמינים של הנגיף כוללים חום, קוצר נשימה, עייפות ובחילות. במקרים חמורים עלולים להתפתח גם כשל ריאתי ולבבי.

מקורו של הזן שנמצא על סיפון ה-MV Hondius הוא בהרי האנדים שבדרום אמריקה, הוא נדיר אף יותר ומועבר בין בני אדם רק במגע קרוב.