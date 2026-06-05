מחקר חדש: מחסור כרוני בשינה עשוי להעלות את הסיכון לסרטן בגיל צעיר

מחקר חדש שהוצג בכנס האונקולוגי ASCO בשיקגו מצביע על קשר אפשרי בין הפרעות שינה כרוניות לבין עלייה בסיכון לחלות בסרטן בגיל צעיר. הממצאים מגיעים על רקע מגמה עולמית מדאיגה של עלייה בתחלואת סרטן בקרב בני פחות מ-50.

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לפי הנתונים שהוצגו, בתוך כשלושה עשורים עלה מספר אבחוני הסרטן בקרב צעירים בכמעט 80%, בעוד שמספר מקרי המוות מהמחלה בקבוצת גיל זו עלה ב-27%.

המחקר מצא כי נשים שסבלו מנדודי שינה כרוניים היו בסיכון גבוה פי שלושה לפתח סרטן שד בתוך חמש שנים, פי שניים לפתח סרטן הרחם, ובסיכון גבוה ב-60% לסרטן השחלות. בנוסף, בקרב גברים ונשים כאחד נמצא סיכון גבוה בכ-85% לסרטן המעי בגיל צעיר.

החוקרים מציינים כי הסיבות לעלייה בתחלואה עדיין אינן ברורות, ונבדקים גורמים אפשריים נוספים ובהם תזונה, השמנה, ירידה בפעילות גופנית, חשיפה סביבתית, עישון וצריכת אלכוהול. כעת מצטרפת גם איכות השינה לרשימת הגורמים הנחקרים.

עם זאת, המומחים מדגישים כי הקשר הישיר בין הפרעות שינה לבין התפתחות סרטן טרם הוכח. לדבריהם, שינה ממלאת תפקיד מרכזי בשיקום מערכת החיסון, ופגיעה ממושכת בה עשויה להשפיע על תהליכים ביולוגיים שונים הקשורים להתפתחות מחלות.

לדברי החוקרים, אין משמעות הממצאים שכל אדם הסובל משינה לא טובה צפוי לחלות בסרטן. ההמלצות להפחתת הסיכון למחלה נותרו ללא שינוי: הימנעות מעישון, שמירה על משקל תקין, פעילות גופנית סדירה, תזונה מאוזנת והגנה מפני חשיפה מוגברת לשמש.