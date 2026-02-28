מערכת הבריאות העלתה היום (שבת) את רמת הכוננות לדרגה ד' (הגבוהה ביותר) בעקבות פתיחת מבצע "שאגת הארי". בשעות האחרונות החלו בתי החולים בפינוי מאסיבי של מאושפזים, העברת מחלקות למתחמים תת-קרקעיים וביטול כל הפעילות הלא-דחופה. שר הבריאות חיים כץ הנחה על מעבר לניהול לאומי מתכלל כדי להבטיח רציפות תפקודית גם בתרחישי עלטה ושיבושים באספקה.

בתי החולים ברחבי הארץ, ובראשם המרכז הרפואי יוספטל באילת, הודיעו על ביטול גורף של כל הפעילות האמבולטורית והאלקטיבית (טיפולים שאינם דחופים).

ביוספטל הועברו המטופלים למרחבים מוגנים וצוותי מציל חיים תוגברו. קופות החולים עברו להענקת שירותים מרחוק (אונליין) ולתפעול מרפאות ממוגנות בלבד.

שירותי רפואה דחופה בדרום (כללית):

שדרות וקרית גת: מוקדי טרם פועלים עד הבוקר (1.3).

נתיבות, אופקים, דימונה וערד: פתוח רצוף עד 07:00 בבוקר.

באר שבע: מוקד "בריאותא" עד חצות וחצי.

אשקלון: מוקד רפואה יועצת (שד' בן גוריון) עד 22:30.

רהט ויישובי הפזורה (חורה, לקיה, שגב שלום, כסייפה): מוקדים פועלים בשעות הערב.

מענה נפשי ומוקדי חוסן

עקב המצב הביטחוני, הופעלו קווי סיוע נפשי הפועלים במתכונת חירום 24/7. משרד הבריאות מדגיש כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולקופות החולים לקבלת תמיכה רגשית:

קווי סיוע קופות חולים: כללית 8703*, מאוחדת 3833* (שלוחה 8), מכבי 3555*, לאומית 507*.

עמותת ער"ן: 1201.

מרכז חוסן ארצי: 5486*.

מרכזי חוסן בדרום: אשקלון (2452*), שדרות (08-6611140), אופקים (054-8220057).

הנחיות מיוחדות לעובדים זרים

הלשכה המרכזית לעובדים זרים פרסמה סדרת סרטוני הסברה בשפות תאית, פיליפינית, רוסית, הינדית וסינהלית, המנגישים את הנחיות פיקוד העורף. כמו כן, נפתח חמ"ל ייעודי הפועל 24/7 למענה לעובדים ומעסיקים בטלפונים: 050-200-5523, 050-950-9599, 050-450-5028.

הבטחת רציפות וציוד

כחלק מהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא", המערכת הצטיידה במלאי תרופות וציוד לשלושה חודשים. בנוסף, הוקצו 2,400 גנרטורים לבעלי צרכים מיוחדים המונשמים בביתם, והופעל משל"ט עלטה ייעודי למקרה של פגיעה ברשת החשמל.

מרכזי חוסן בדרום ובעוטף עזה

אשקלון: בניין אביאל, צה"ל 99. טלפון: 2452*.

שדרות: רחוב הרצל 68. טלפון: 08-6611140/50.

אופקים: קיבוץ גלויות 57. טלפון: 054-8220057 או 08-9928438.

נתיבות, מרחבים ובני שמעון (מרכז חוסן אמ"ן): חר"ש 76, נתיבות. טלפון: 055-3063863.

מועצה אזורית אשכול: קיבוץ מגן. טלפון: 08-9965264 או 054-4819859.

מועצה אזורית חוף אשקלון: בת הדר. טלפון: 08-6775598 או 08-6576728.

מועצה אזורית שדות נגב: טלפון: 076-5322041 או 08-9941091.

מועצה אזורית שער הנגב: מכללת ספיר. טלפון: 052-6122141.

החברה הבדואית: בית נעם, שז"ר 35, באר שבע. טלפון: 072-2212788.

מרכזי חוסן בצפון (גליל מזרחי ומערבי)\

מענה בעברית: 04-6900603.

מענה בערבית: 04-7702649.

מענה ברוסית: 04-7702650.

מענה באנגלית: 04-7702651.

מרכזי חוסן ביהודה ושומרון

שומרון: קניון קרני שומרון, רחוב רחבעם זאבי 1. טלפון: 055-2779285.

בנימין: רחוב האומן, אזור תעשייה שער בנימין. טלפון: 02-5848600.

עציון: רחוב בועז 1, אפרת. טלפון: 058-3989550.

יהודה: בניין המועצה המקומית קריית ארבע. טלפון: 02-9969560 או 055-9534177.

מוקדי סיוע ארציים וקופות חולים

מרכז החוסן הארצי הטיפולי: 5486* (פועל בחירום 24/7).

עמותת ער"ן: 1201.

כללית: 8703* (מוקד בריאות הנפש פתוח 24/7).

מאוחדת: 3833* שלוחה 8 (מאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים).

מכבי: 3555*.

לאומית: 507*.