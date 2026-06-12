נבחן מקור ההדבקה: מספר פגים ברמב"ם אובחנו כנשאים של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה

מספר פגים בפגיית המרכז הרפואי רמב"ם זוהו היום (שישי) כנשאים של החיידק CA-MRSA, זן הנפוץ בקהילה ועמיד לחלק מסוגי האנטיביוטיקה. הגילוי עלה במסגרת בדיקות סקר שגרתיות שבוצעו במחלקה.

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ברמב"ם מדגישים כי מדובר בנשאות בלבד ולא במחלה פעילה, וכי מצבם הרפואי של כל הפגים תקין וללא סימנים קליניים של זיהום. הפגים הנשאים הועברו לבידוד ומטופלים על ידי צוות ייעודי.

הורי הפגים עודכנו בנושא, והודעה הועברה ליחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות. במקביל נמשך הניסיון לאתר את מקור ההדבקה. עד להשלמת הבירור, הוחלט כי הפגייה לא תקלוט בשלב זה פגים מבתי חולים אחרים.

דוברות רמב"ם

כזכור, בספטמבר האחרון זיהום חיידקי התגלה במחלקת הפגייה ברמב"ם, והביא לפטירתו של אחד הפגים. בהודעת בית החולים למשרד הבריאות, נמסר עוד כי שלושה פגים נוספים חלו וטופלו באנטיביוטיקה - כאשר מצבם הוגדר יציב. הוריהם עודכנו, ובשל ההתפרצות המחלקה הפסיקה לקבל מטופלים חדשים.

מבית החולים נמסר עוד, כי צוות הפגיה וצוות מניעת זיהומים של רמב"ם מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום ובמקביל ננקטו אמצעים למניעת התפשטות הזיהום לפגים אחרים.