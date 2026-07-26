עשיר בסיבים ומאריך חיים: הפרי המתוק שלא ידעתם שאתם צריכים

אנו אמורים לשאוף לצרוך 25 עד 38 גרם סיבים ביום, אבל יותר מ-90% מהנשים ו-97% מהגברים לא עומדים בהמלצה הזו. וגם אם עכשיו נראה שחלבון מקבל תשומת לב גדולה יותר - לנסות לאכול מספיק סיבים לעולם לא יוצא מהאופנה. עדויות מצביעות על כך שהרבה סיבים יכולים להועיל לכמה תחומים בבריאות שלנו - כולל למעיים, עיכול ומשקל. בנוסף הם מפחיתים סיכון ללקות במספר מחלות כרוניות ואפילו מסייעים לתוחלת חיים גבוהה יותר.

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הכוונה היא לא לסבל משתיית כוסות מים מעורבבים עם תוסף סיבים גיריים. ניתן להשיג את המינון היומי שלכם ממגוון רחב של מזונות עתירי סיבים, שיהיה כיף וטעים לאכול.

למה אנחנו אוהבים פטל לבריאות המעיים

אחד המקורות החזקים ביותר לסיבים הוא פרי מתוק, רב-שימושי וטעים. הגסטרואונטולוג ד"ר וויל בולסייביץ', מסביר בסרטון אינסטגרם מ-8 בפברואר 2023 מדוע הפטל כל כך חשוב לבריאותינו.

"אני מעריץ עצום של פטל … קודם כל, הוא פשוט טעים בטירוף," משתף בולסיוויץ' בכיתוב. "אני רציני. הוא כמו סוכריות, איך הוא כל כך בריא? בסרטון הוא ממשיך, "הוא מלאי סיבים תזונתיים. כוס פטל מכילה בערך שבעה גרם סיבים...". למעשה, הוא קצת מעריך פחות מידי את סיבי הפטל. בפועל, יש בכוס פטל שמונה גרם סיבים!

בולסיוויץ' ממשיך לשתף עוד על היתרונות הבריאותיים הרבים של הפטל, "כולל היותו עשיר בחומרים מזינים כמו ויטמין C ונוגדי חמצון פוליפנולים… שהם ממש טובים בשבילנו. תאמינו או לא, גם כשיש סוכר בפטל, הוכח שהוא יכול להפחית את הסיכוי שלנו לפתח סוכרת סוג 2. ואם יש לכם סוכרת סוג 2, הוא יכול לעזור לכם בסופו של דבר להפוך אותה", הוא טוען.

לבסוף, בולסיוויץ' אומר שפטל עשיר בסיבים ודל ב-FODMAPים - סוכרים ניתנים לתסיסה כמו אוליגוסכרידים, דיסכרידים, מונוסכרידים ופוליאולים. בעוד שחלק מסוגי הפחמימות האלה מועילים לאנשים עם מעיים בריאים, הוכח שהם מעלים תסמינים אצל אנשים עם תסמונת המעי הרגיז (IBS). "במילים אחרות, אם יש לך בעיות עיכול ואתה מחזיר עטרה ליושנה למעיים שלך, כדאי שתיהנה מפטל", מסכם בולסיוויץ'.

ארבע דרכים ליהנות מפטל

לשמחתנו, ישנן דרכים רבות ליהנות מהפרי. הנה כמה מהאהובות עלינו:

מים עם תוספת פטל: תהנו מפטל שלם בכוס מים, או מעכו אותם מעט כדי לשחרר את המיץ שלהם. תשלבו במים רגילים או מוגזים, או במוקטייל האהוב עליכם למשקה מרענן.

שייקים: הפטל מוסיף לא רק סיבים ותזונה לשייקים שלכם, אלא גם צבע מהמם.

ריבת פטל עם זרעי צ'יה: אפילו לא תרגישו בגרעינים מהפטל כשהם מעורבבים עם זרעי צ'יה שמתעבים ככל שהם עומדים.

בסלט: הוסיפו פטל לסלט ירוק אהוב עליכם, או השתמשו בפרי ברוטב בלסמי לתוספת מתוקה.

מעוך על טוסט: אנחנו אוהבים טוסט אבוקדו כמו כולם, אבל פטל מעוך יכול להיות הדבר הבא. ניתן להוסיף מעט גבינה כחולה או גבינת עיזים עם נגיעת דבש.

לסיכום, אכילת פטל מביאה כמה יתרונות, כולל הוספה לכמות הסיבים שלכם, קידום עיכול בריא (אפילו אם אתם סובלים מ-IBS), צריכת יותר ויטמינים, מינרלים ופוליפנולים, ועוד. אבל קחו בחשבון שהפטל לא צריך להיות מקור הסיבים היחיד שלכם. אחד מחמישה דברים שצריך לעשות כל יום כדי לשפר את המעי והבריאות הכללית, אומר בולסייביץ', הוא לאכול מגוון רחב של צמחים, דגנים מלאים, שומנים וחלבונים בריאים.