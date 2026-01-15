התגלית שתשפר את סיכויי ההצלחה בהפריה חוץ גופית מעל גיל 40

מדענים הצליחו לראשונה להשיג הצערה של ביציות אנושיות בתנאי מעבדה, טכניקה שעשויה לשפר משמעותית את שיעורי ההצלחה של טיפולי הפריה חוץ-גופית (IVF), במיוחד אצל נשים מבוגרות.

במחקר שנערך, נמצא חלבון שהכמות שלו יורדת עם הגיל, ושיוכל, בהוספה לביציות של נשים מבוגרות, להגדיל את הסיכוי לחלוקה גנטית תקינה של הביצית וליצירת עובר בריא. בבדיקות מעבדה, שיעור הביציות הפגומות ירד מ-53% ל-29%, ובקרב נשים מעל גיל 35 - מ-65% ל-44%.

ד"ר ערן גולד, מומחה פוריות, הסביר כי בגישה זו אפשר יהיה בעתיד לצמצם את הצורך בטיפולי IVF חוזרים ולהעלות את הסיכוי להרות מוצלחות. החוקרים נמצאים כעת במגעים עם רגולטורים לבחינת השיטה בניסוי קליני, במטרה לבדוק האם השיפור באיכות הביציות יתורגם ליותר עוברים עם פחות שגיאות גנטיות - בשורה פוטנציאלית לנשים רבות בעולם.