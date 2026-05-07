נגיף ה"אנטה" שמלחיץ את כל העולם בימים האחרונים - הגיע לישראל. חולה ראשון שנדבק, ככל הנראה במזרח אירופה, חש ברע ואובחן כנשא בבית חולים בארץ. האם יש סיבה להילחץ? ואיך מטפלים במחלה הזו שעלולה להיות קטלנית? הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הבריאות סיוון אלקלק-מונייר יצאה לבדוק.

העולם עוקב בדאגה בימים האחרונים אחר התפשטות נגיף ה"אנטה" (Hantavirus), לאחר התפרצות קטלנית בספינת התיירות "הונדיוס", שהפליגה מארגנטינה לאפריקה בתחילת חודש אפריל. עד כה דווח על שמונה נוסעים שנדבקו בנגיף, ושלושה מתו על הסיפון.

הסיפור קיבל תפנית מדאיגה כאשר אשתו של הנפטר הראשון ניסתה לחזור לביתה בטיסה מיוהנסבורג לאמסטרדם. על פי הדיווחים, היא הדביקה ככל הנראה דיילת במהלך הטיסה - מקרה שמוגדר כהדבקה הראשונה מחוץ לאונייה. בתוך כך, דווח על מקרה נוסף של גבר משוויץ שעזב את הספינה ופיתח את תסמיני המחלה רק לאחר מכן.

הנגיף מועבר לבני אדם בעיקר ממכרסמים. הוא תוקף את הריאות וגורם לקשיי נשימה חמורים שעלולים להידרדר במהירות למוות. שיעור התמותה מהמחלה גבוה במיוחד ונע בין 35% ל-38%, ועולה עוד יותר בקרב קשישים, אנשים עם מחלות רקע או מערכת חיסון מוחלשת.

למרות שהנגיף מוכר לעולם הרפואה מזה שנים רבות, טרם פותח נגדו חיסון או תרופה ייעודית. כיום, ארגון הבריאות העולמי נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע את התפשטות המגפה, אך מדגיש כי נכון לעכשיו הערכת הסיכון הכללי לציבור נותרת נמוכה.

הספינה "הונדיוס" נמצאת כעת באוקיינוס האטלנטי ועושה את דרכה לעבר האיים הקנריים, שם היא צפויה לעגון. בינתיים, נמשכים פינוי החולים והחקירה בארגנטינה לאיתור המקור המדויק של ההתפרצות. בישראל, מערכת הבריאות עוקבת מקרוב אחר מצבו של החולה המקומי כדי למנוע שרשרת הדבקה נוספת.