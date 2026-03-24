השר עמיחי אליהו הגיש את חוות דעתו על חנינת נתניהו לנשיא

השר עמיחי אליהו הגיש הבוקר (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בנוגע לבקשת החנינה של בנימין נתניהו. השר אליהו מונה לטפל בתיק זה כחלופה לשר המשפטים, והעביר לידי הנשיא גם את חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים על כל נספחיה.

הגשת החומרים מסמנת את סיומו של שלב הבירור הממשלתי ותחילתו של שלב הבחינה המשפטית הפנימית בבית הנשיא.

עם קבלת המסמכים, הועברו כלל החומרים לעיונה של היועצת המשפטית של בית הנשיא, עורכת הדין מיכל צוק. על פי ההנחיות המחייבות, עורכת הדין צוק תבחן את ההמלצות והחומרים שהוגשו ותגבש את המלצותיה המשפטיות עבור הנשיא.

בבית הנשיא הבהירו כי תהליך הבחינה יהיה יסודי ומעמיק, ורק לאחר השלמת כל הבירורים הנדרשים יוצגו המסקנות הסופיות לנשיא הרצוג לצורך קבלת החלטה.

בצעד חריג, פרסם בית הנשיא הודעה המבהירה כי הנשיא לא ייכנע ללחצים חיצוניים בתהליך קבלת ההחלטה. "כל ניסיון להשפיע על התהליך, מכל כיוון שהוא, לא ישפיע על שיקול הדעת של הנשיא ולא ישנה דבר", נמסר מהלשכה.

ראוי לציין כי מינויו של השר עמיחי אליהו לטיפול בתיק הגיע לאחר ששר המשפטים נמנע מלעסוק בנושא בשל ניגודי עניינים או רגישויות פוליטיות. חוות הדעת של מחלקת החנינות, המצורפת להמלצת השר, נחשבת למסמך קריטי שבוחן את ההשלכות המשפטיות והציבוריות של מתן חנינה לראש ממשלה.

כעת, הכדור עובר באופן בלעדי למגרשו של הנשיא הרצוג, שייאלץ להכריע באחת הסוגיות הנפיצות ביותר בתולדות המדינה.