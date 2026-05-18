בג"ץ הורה ליועמ"שית להעביר את התצהיר הסודי של תא"ל ג' לרה"מ נתניהו ולגופמן

בג"ץ הורה היום (שני) ליועצת המשפשטית לממשלה גלי בהרב מיארה להעביר "ללא דיחוי" את התצהיר הסודי של תא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרומן גופמן. בנוסף, קראו לעדכן את שופטי בג"ץ אחרי שזה נעשה.

אמש הגישה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד - לצד בקשה לצרף "חומר חסוי נוסף".

הגשת התצהיר מלווה בבקשה חריגה להוספת חומרים חסויים נוספים לתיק, בהם מכתב מטעם ראש המוסד ומסמכים מתיק חקירה של שירות הביטחון הכללי.

לפי ההודעה, תצהירו של תא"ל ג' נחתם מול הפרקליטות הצבאית הראשית (היועץ המשפטי של אגף המודיעין), תוך הדגשה כי אנשי המדינה המשיבים בעתירה לא היו מעורבים בהכנתו ולא קיימו שיח עם המצהיר.

עוד נטען כי התצהיר הועבר כשהוא מסומן תחת הסיווג "סודי ביותר", סיווג שלא נקבע על ידי המשיבים בתיק. בשל כך, נעשתה פנייה דחופה לצבא בבקשה להסיר את הסיווג כדי שניתן יהיה להעבירו לשאר בעלי הדין, אך בשלב זה הוא הוגש לעיני השופטים בלבד בתוך מעטפה סגורה.

לצד התצהיר, הבקשה לצרף "חומר רלוונטי חסוי נוסף" הכולל: התייחסות ראשונית של היועצת המשפטית לממשלה שנמסרה ליו"ר הוועדה. מסמכים מזמן אמת מתוך תיק חקירה של שב"כ, עליהם נסמכה עמדתה של בהרב-מיארה, ומכתב מראש המוסד ברנע, שביקש להעביר את דבריו במישרין לשופטי ההרכב.

כמו כן, צויין בבקשה כי מאחר והדיון שנערך ב-12 במאי התקיים מבלי שבית המשפט נחשף למכלול החומר החסוי המדובר, מתבקשים השופטים לאפשר השלמת טיעון קצרה בכתב או בעל פה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה: "לקרוא ולא להאמין. החירות שהיועצת נוטלת לעצמה למנוע מראש ממשלת ישראל ובאי כוחו לעיין בחומרים שהם 'חסויים' היא גם בלתי נתפסת וגם שערורייתית. שהרי אין שום חומר מסווג שמאן דהו במדינת ישראל רשאי לראות, וראש הממשלה מנוע מלראות".

"שנית", הוסיף, "העובדה כי היא מבקשת להגיש חומרים שלא היו מונחים בפני הוועדה המייעצת, ואשר את חלקם כבר ביקשה להגיש ונדחתה, מלמדת על חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. שלישית, העובדה כי העבירה חומרים ליו"ר הוועדה (כך לפי דבריה שלה) מבלי להעבירם לוועדה עצמה באמצעות מזכירות הוועדה כנדרש היא, לכשעצמה, פסולה. לו רצתה, רשאית הייתה להציג את עמדתה ה'ראשונית' בפני הוועדה, ומשלא עשתה כן אין להתיר לה להגיש דבר כעת. אכן, התנהלות היועצת בהליך דנן מעוררת השתאות".