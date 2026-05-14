המסמך הסודי שהעבירה היועמ"שית בבג"ץ גופמן | אבישי גרינצייג

סערת בג"ץ גופמן: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם היום (חמישי) את התשובה החסויה ששלחה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לבית המשפט העליון. בתשובתה מציינת בהרב מיארה כי גופמן דן פעמיים בהמשך עבודתו במוסד של הקצין שנדרש להעביר תצהיר בעניינו, כאשר אחד הדיונים - נערך ביום הדיון בעתירה.

היא ציינה במכתבה החסוי כי מאז המינוי, הוא מקיים פגישות חפיפה, כאשר באחת מהן נפגש עם ראש האגף בו מוצב תת אלוף ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן.

במהלך הפגישה, ראשת האגף העלתה בין היתר את הישארותו של תא"ל ג' בתפקיד אותו הוא ממלא במוסד, ולאחר בירור עלה כי ראש המוסד היוצא החליט כי הוא יסיים את תפקידו בקיץ הקרוב - במקביל לסיום שירותו בצה"ל, וזאת לאחר הבאת העניין בפני הגוף המוסמך במוסד וקבלת החלטתו.

היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי עדכון בעניין נמסר רק בדיעבד לקצין. בהמשך נכתב, כי במסגרת הליך החפיפה, קיים בתחילת השבוע האלוף גופמן ביקור באגף בו משרת הקצין - שלקח חלק בביקור. בהמשך לביקור המדובר, נערכה שיחה בין גופמן לראשת האגף - בה אמר כי ישקול את המשך עבודתו של תא"ל ג' במוסד.

לדבריה, הפגישה והשיחה הללו התקיימו שלא בנוכחות תא"ל ג' - שהיה מודע לכך שעניינו עלה בפגישה הראשונה, אך לא בשנייה. היא הדגישה כי האירועים הללו קדמו לדיון בבג"ץ העוסק במינויו.

בהמשך המסמך ציינה כי אין לה טענה כלפי תא"ל ג' - וכל עניינה של הבקשה הזו הוא במידע שעל גופמן היה להביא במהלך הדיון.

עוד נמסר כי הוא עודכן בכוונה להגשת הודעת העדכון, ונמסר כי יש לו גרסה ביחד להנחיות שניתנו לאחר הפגישה המדוברת ביחס לטיפול בנושא.