פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס פנה אל ראש המוסד המיועד רומן גופמן וביקש ממנו לחשוף סוד.

בסיום עדותו של רומן גופמן בפני הוועדה, ולאחר שחברי הוועדה הודו לראש המוסד המיועד, פנה אליו יו"ר הוועדה אשר גרוניס, ושאל: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". גופמן השיב שכן, וגרוניס שאל: "יש לי הרגשה ש** (דמות בינלאומית מוכרת, שאת שמו לא ניתן לפרסם) הוא סוכן מוסד. זה נכון?". גופמן הובך, לא השיב - והנוכחים במקום היו בהלם מהשאלה.

יו"ר הוועדה, השופט גרוניס, מסר בתגובה: "אמרתי במפורש שאני לא רוצה תשובה. אם בכוונתך לפרסם תפנה תחילה לצנזורה".

מוקדם יותר היום הודיעה לשכת ראש הממשלה כי הוועדה המייעצת למינויים בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניינו של האלוף רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד. לפי הודעת הלשכה, רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל דופי בטוהר המידות של גופמן, ואף ציינו כי לאחר עיון בחומרים נוספים שהוצגו להם, התחזקה עמדתם באופן "מהותי וממשי".

בלשכת ראש הממשלה תקפו בחריפות את דעת המיעוט בוועדה, שסברה כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ומסרו כי "נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו עכבר". עוד נמסר כי ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות שהוגשו נגד המינוי, ולא יעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא.

השופט גרוניס טען כי "מן הראוי שתיערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה של עניינים שונים, במיוחד אלה שציינתי ואחרים שלא היו עד כה בפני הוועדה. כל זאת במטרה לבחון מחדש ובאופן מקיף ומלא את "טוהר המידות" לגבי האלוף גופמן עת שכיהן כמפקד אוגדה 210 ועת שאלמקסיס, בהיותו נער, הופעל על ידי האוגדה".

גרוניס בנוסף ציין כי מפאת לוח הזמנים הקצר ומכיוון שגופמן צפוי להיכנס לתפקיד בעוד שבוע, יש להביא אדם אחר לכהן בתפקיד בתקופת ביניים קצרה.