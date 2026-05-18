פרסום ראשון: התצהיר של תא"ל ג' מגבה את גרסת האלוף רומן גופמן באופן מוחלט | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: תצהירו של תא"ל ג' מגבה את גרסת האלוף רומן גופמן באופן מוחלט כפי שנחשף היום (שני). מהפרטים עולה כי השאלה ששאל ג' את האלוף רומן גופמן היא האם ידועה לו העברה של מסמכים מודיעיניים/מסווגים מהאוגדה. על כך ענה כי לא רק שגופמן לא שיקר אלא הטענה שהוא שאל אותו האם העביר חומרים לאלמקייס/לקטין איננה אפשרית.

לדבריו, הוא עצמו בכלל לא ידע על איזה ערוץ טלגרם מדובר, מה שמו של הקטין ואת עובדת היותו קטין. ולכן כל שכן שהוא לא היה יכול לשאול זאת את גופמן, וגופמן לא היה יכול להכחיש משהו שהמתשאל עצמו לא ידע.

הבירור שערך ג' למפקד האוגדה גופמן עוסק בשאלה האם יש העברה של מסמכים מודיעיניים (=מסווגים) מהאוגדה. לדברי ג', גופמן הציע לערוך תחקיר אצלו באוגדה, אך הקצין הזהיר אותו לא לעשות זאת בשום אופן.

בג"ץ הורה היום ליועצת המשפשטית לממשלה גלי בהרב מיארה להעביר "ללא דיחוי" את התצהיר הסודי של תא"ל ג' לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרומן גופמן. בנוסף, קראו לעדכן את שופטי בג"ץ אחרי שזה נעשה.

אמש הגישה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד - לצד בקשה לצרף "חומר חסוי נוסף". הגשת התצהיר מלווה בבקשה חריגה להוספת חומרים חסויים נוספים לתיק, בהם מכתב מטעם ראש המוסד ומסמכים מתיק חקירה של שירות הביטחון הכללי.

עוד נטען כי התצהיר הועבר כשהוא מסומן תחת הסיווג "סודי ביותר", סיווג שלא נקבע על ידי המשיבים בתיק. בשל כך, נעשתה פנייה דחופה לצבא בבקשה להסיר את הסיווג כדי שניתן יהיה להעבירו לשאר בעלי הדין, אך בשלב זה הוא הוגש לעיני השופטים בלבד בתוך מעטפה סגורה.

לצד התצהיר, הבקשה לצרף "חומר רלוונטי חסוי נוסף" הכולל: התייחסות ראשונית של היועצת המשפטית לממשלה שנמסרה ליו"ר הוועדה. מסמכים מזמן אמת מתוך תיק חקירה של שב"כ, עליהם נסמכה עמדתה של בהרב-מיארה, ומכתב מראש המוסד ברנע, שביקש להעביר את דבריו במישרין לשופטי ההרכב.

כמו כן, צויין בבקשה כי מאחר והדיון שנערך ב-12 במאי התקיים מבלי שבית המשפט נחשף למכלול החומר החסוי המדובר, מתבקשים השופטים לאפשר השלמת טיעון קצרה בכתב או בעל פה.