שנתיים אחרי "פרשת הדקירה": הוחלט לסגור את התיק נגד המפכ"ל לשעבר

למעלה משנתיים וחצי אחרי שניצב בדימוס אמנון אלקלעי התלונן על כך שהמפכ"ל לשעבר קובי שבתאי דקר אותו בסכין, היועמ"שית לממשלה גלי-בהרב מיארה החליטה לסגור את התיק - כך פרסם הערב (רביעי) פרשננו לענייני משפט משה שטיינמץ.

התלונה הוגשה במח"ש לאחר שלטענת אלקלעי, שבתאי דקר אותו ברגלו ב-20 ביוני 2023 במהלך דיון בבית הספר לשוטרים. שבתאי טען כי שלף את הסכין כדי לחתוך פרי וזו נשמטה מידו ופגעה ברגלו של אלקלעי שישב לידו. אלקלעי שפונה לבית החולים הדסה טען כי הדקירה הייתה מכוונת.

בעת המקרה, אלקלעי הרגיש מבוכה להגיש את התלונה ולא רצה לפגוע במשטרה, אך לבסוף החליט שכן לעשות זאת בשל "התגנהגותו הפזיזה" של שבתאי באותה העת. מח"ש סיימה את החקירה תוך עשרה ימים והמליצה ליועמ"שית לסגור את התיק אך זו התעכבה יותר משנתיים עד שקיבלה את ההחלטה.

נציב התלונות על מייצגי הציבור בערכאות ביקר בחריפות את היועצת: "תיק בעל רגישות ציבורית טופל פרק זמן שאינו מתקבל על הדעת, ללא הצדקה מספקת. ניתן וראוי היה לקצר באופן משמעותי את משך זמן הטיפול בתיק על ידי היועצת המשפטית לממשלה ולשכתה, ובכך למנוע הותרת תיק פלילי פתוח משך זמן ארוך ביותר נגד מפכ"ל מכהן".