שר המשפטים יריב לוין ספג הערב (ראשון) הפסד חלקי, לאחר שבית המשפט העליון קבע, בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב, כי עליו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים. עוד נקבע כי על לוין לעשות זאת, תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה - לכנס את הוועדה בהקדם האפשרי ולפרסם את זהות המועמדים למשרות הללו עד ליום שני הבא.

לוין מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק. אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמו״מ לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם".

פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי שר המשפטים סירב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. במהלך תקופה זו נוצר מחסור חמור בשופטים בכלל ערכאות הרשות השופטת - דבר שהביא לפגיעה קשה בתפקוד מערכת המשפט, זאת בפרט בשל הגידול המשמעותי שחל במספר ההליכים המתנהלים לפני בתי המשפט השונים בעקבות ה-7 באוקטובר.

כאמור, לאחר ששר המשפטים הודיע, תוך כדי ניהול ההליך, על כוונתו לכנס את הוועדה לצורך איוש חלק ניכר מהתקנים בבתי משפט השלום, בית המשפט העליון קבע כי חלה עליו חובה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים גם לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט המחוזיים בהקדם האפשרי - תוך מתן קדימות לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, בהם הצורך המיידי הוא מובהק במיוחד.

מהנתונים אותם הציגה הנהלת בתי המשפט במסגרת ההליך עולה כי כעת ישנם 51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות - בהם ארבעה בבית המשפט העליון. עוד עולה, כי עד לסוף שנת 2026 צפויים להתפנות כ-15 תקנים נוספים בבתי משפט השלום והמחוזיים.

כאשר מביאים בחשבון כי קידומו של שופט בתוך המערכת גורר אחריו הצורך במינוי של מחליף תחתיו, מספר התקנים של שופטים ורשמים אותם נדרשת הוועדה לאייש עומד על כ-150 בכלל המערכת. מדובר בכ-15% מסך כל תקני השפיטה במערכת בתי המשפט.

שינוי מסוים בעמדת לוין חל רק תוך כדי ניהול ההליך, כאשר הודיע על כוונתו לכנס את הוועדה לצורך איוש חלק ניכר מהתקנים החסרים של שופטים בבתי משפט השלום, וכן לצורך מינויים של רשמים בכירים בכלל המחוזות. כמו כן, הודיע השר על כוונתו לכנס את הוועדה לצורך בחירה בנשיאי בתי משפט השלום לבתי המשפט המחוזיים לאחר שתסתיים תקופת כהונתם.

למרות זאת, שר המשפטים הודיע שבלוח הזמנים שנוצר, בראי מועד הבחירות הצפוי, אין באפשרותו לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים מחוזיים. לפיכך, הודיע שבכוונתו להסתפק במינוי של שופטים זמניים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע - בהם המחסור בשופטים הוא החמור ביותר.

טרם סיום, בית המשפט הבהיר כי למרות שהשר אינו מחויב בעת הזו לכנס את הוועדה לצורך איוש התקנים החסרים בבית המשפט העליון, לאור ההסדר החוקי המיוחד שעניינו מינוי שופטים לערכאה זו, יש קושי משמעותי בכך שערכאה זו פועלת בהרכב חסר במשך כמעט שלוש שנים. כתוצאה מכך, ויחד עם העלייה במספר ההליכים המטופלים בבית המשפט העליון, הוסבר כי נגרמת פגיעה קשה ביכולתו של בית המשפט למלא בצורה ראויה את התפקידים המוטלים עליו. לאור זאת, צוין כי טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה, אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון.