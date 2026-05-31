שמונה חודשי מאסר על תנאי למשה כחלון בפרשת "יונט קרדיט"

פרשת "יונט קרדיט": בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) על שר האוצר לשעבר משה כחלון שמונה חודשי מאסר על תנאי, קנס של 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין.

מוקדם יותר החודש נחתם הסדר הטיעון עם כחלון, ששימש יו"ר יונט קרדיט - חברת האשראי החוץ-בנקאי.

כמו כן, כתבי אישום הוגשו נגד צחי אזר, שלמה אייזיק, שי פנסו, החברות שבבעלותם - יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ ויונט הפרטית - וכן נגד מעורבים נוספים. כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

על פי כתב האישום, שהוגשו על ידי עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הפרשה המרכזית עוסקת בעסקת הקצאה שבוצעה בשנת 2020, במסגרתה הוקצו 2 מיליון מניות של החברה הציבורית, בשווי של 50 מיליון ש"ח, לטובת החברה הפרטית של בעלי השליטה ויועצים נוספים.

על פי הנטען, הציגו בעליל השליטה, היועצים וקצין הציות של החברה, מצגי שווא למוסדות החברה הציבורית לפיהם מקור המימון של העסקה הם מקורות חיצוניים שקשורים לבעלי השליטה. בפועל, בעלי השליטה יחד עם יתר המעורבים, תכננו והוציאו לפועל עסקה סיבובית שלפיה מקור המימון של רכישת המניות הוא כספי החברה הציבורית עצמה, וכך קיבלו לידיהם במרמה מניות בשווי עשרות מיליוני שקלים.