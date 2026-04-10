ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לא להעיד בשבועיים הקרובים במשפטו, שצפוי להתחדש בשבוע הבא. בבקשה כתב עורך דינו של נתניהו כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים הקשורים - מטבע הדברים - לאירועים הדרמטיים שהתרחשו במדינת ישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד בהליך שבכותרת לכל הפחות בשבועיים הקרובים".

"בנסיבות אלה, ומהנימוקים המסווגים שמפורטים בנפרד, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי עדותו של ראש הממשלה לא תתקיים בשבועיים הקרובים. יצוין כי למעשה מדובר בארבעה דיונים בלבד שכן בשבוע הבא, בימים שלישי ורביעי, מדינת ישראל מציינת את יום הזיכרון לחללי צה"ל ואת יום העצמאות, ימים שממילא לא מתקיימים בהם דיונים בהליך שבכותרת", נכתב בבקשה.