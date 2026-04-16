חקירה פלילית נפתחה נגד אבישג בן שמואל, העוזרת המשפטית של שופט מחוזי בלוד, לאחר שנשאה שלט במהלך הפגנה סמוך לתיאטרון "הבימה" בתל אביב, ועליו הכיתוב "עונש מוות בתלייה, בן גביר תחילה" - כך פרסם הערב (חמישי) הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג, ב"מהדורה המרכזית".

הפרשה נחשפה ביום שבת האחרון. המנהל בפועל של בית המשפט המחוזי בלוד זימן את בן שמואל לשיחה, אך הוא הסתפק בהערה בלבד. עם זאת, עקב פניית i24NEWS להנהלת בתי המשפט, הוחלט לטפל בכך בחומרה. היא הוצאה מיד לחופשה כפויה והושעתה מתפקידה. בנוסף, היא זומנה לשיחת שימוע לפני פיטורים והוגשה נגדה תלונה רשמית למשטרה בחשד להסתה.