הנשיא הרצוג הזמין את הצדדים במשפט נתניהו למגעים להסדר טיעון

היועצת המשפטית של נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג, עורכת הדין מיכל צוק, פנתה הערב (שלישי) לצדדים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות ועסקת טיעון.

"הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה", נמסר, "לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

"נשיא המדינה, לאחר שנועץ עמי, סבור כי בטרם תישקל הפעלת סמכותו בכל הקשור לבקשה שהוגשה בעניינו של ראש הממשלה, יש למצות את האפשרות לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות".

"דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיח מאחה שסופו בהסדר. פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת דעתו בשבחו של שיח מוכוון הסכמות בין הצדדים", נכתב.