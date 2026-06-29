ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להגיע היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים, כדי לשכנע את השופטים לא להאיץ את המשפט בתיקי האלפים, ולעבור לחמישה ימי דיונים בשבוע.

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בפתח הדיון אמר עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה: "מעבר לעובדה שהעלאת קצב הדיונים תחייב אותנו בעבודה מסביב לשעון, כולל בשבתות ובכל החגים, זה פשוט פרדוקסלי ויאריך את המשפט כולו. יהיה פה עיוות דין יוצא דופן". עוד הוסיף כי פנה לראש הממשלה ואמר כי במצב כז לא יוכלו לתת לו הגנה משפטית מלאה.

"הגענו לקצה של הקצה - ביקשנו את ימי ראשון שלישי וחמישי, יש לנו עבודת הכנה מול כל עד ועד", הוסיף, "אין לנו צוותים ענקיים, אין לנו יכולות של המשטרה, אנחנו בונים את הסיפור תוך כדי, תראו רק מה חשפנו מהעדים שזימנו, אלי לוי, צחי חבקין, רון סולמון, העדים מגיעים משום מקום? האם זה הדרך? לגרום לנו לקרוס, אני לא מוכן להיות סטטיסט בהגנה, אין לי 60 עובדים? עם כל הכבוד למרץ 28 אז נמות בשביל זה? לתביעה יש מטוסים.. להגנה יש מכוש".

בהמשך גם עורך הדין ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ' מתנגד לקיום חמישה דיונים בשבוע.

כזכור, עדותו של ראש הממשלה, שנפרסה על פני שנה וחצי ו-98 דיונים מאז דצמבר 2024, במסגרת הליך משפטי שנמתח כבר שש שנים, הסתיימה ביום רביעי האחרון.

לאחר מכן, השופטים הודיעו על האצה דרמטית בקצב ניהול ההליך הציבורי בתיקי האלפים. בשנת המשפט הבאה, החל מ-4 באוקטובר 2026 ולאחר חגי תשרי, יתנהל המשפט חמישה ימים בשבוע, בימים ראשון עד חמישי.

השופטים אף חזרו והציעו לבאי כוחם של הצדדים לקיים דיונים מיוחדים גם במהלך פגרת בתי המשפט הקרובה במטרה לקדם את התיק ולשמוע את המשך עדי ההגנה.