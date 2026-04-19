השופטים אישרו את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו מחר (שני) בשל "אילוצים ביטחוניים ומדיניים". הבקשה הועברה לשופטים במעטפה סגורה, והפרקליטות התנגדה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

מוקדם יותר החודש ביקש נתניהו לא להעיד בשבועיים הקרובים במשפטו. בבקשה כתב עורך דינו של נתניהו כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים הקשורים - מטבע הדברים - לאירועים הדרמטיים שהתרחשו במדינת ישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד בהליך שבכותרת לכל הפחות בשבועיים הקרובים".