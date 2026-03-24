ילד פלא: תיעוד האירוע שבו הציל אביאל בן ה-8 את אמו לאחר שהתעלפה בלילה מהתקף חרדה הפך השבוע לוויראלי. היום (שלישי), הם הגיעו יחד להתראיין ב-i24NEWS ושחזרו את האירועים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בתיעוד האירוע מהמצלמה הביתית, נראית האם, יעל, מתמוטטת על הספה בסלון הבית. מיד לאחר מכן אביאל ניגש אליה, מזהה שמדובר במצב חירום, מנסה להעיר אותה ומביא לה מים, אך כשהיא לא מגיבה הוא מתקשר לאביו ומזעיק עזרה.

יעל שיתפה שהיא מרגישה הרבה יותר טוב והסבירה שבסביבות 4:00 לפנות בוקר היא הרגישה עומס נפשי מתמשך שהתפתח להתקף חרדה: "לא הצלחתי לשלוט בזה ומהלחץ התעלפתי". אביאל סיפר כי "התקשרתי לאבא ואמרתי שאמא התעלפה". לשאלה האם פחד, השיב "לא".

יעל הוסיפה שלא ציפתה לגבורה כזו מאביאל אך אמרה: "באותו רגע אמרתי לעצמי 'או שאני מצליחה לחזור לעצמי או שיקרה נס', אבל גם ידעתי שאלוקים לא משאיר אף אחד לבד, תמיד הוא שולח מישהו".