קריסת המרפסת בירושלים בה נהרג בארי לויט בן השמונים היא נורת אזהרה למגמה מסוכנת - עוד ועוד מבנים ישנים בישראל הופכים מסוכנים - ופיתרון מספק לבעיה, טרם נמצא. כתבנו יונתן רוה עם הסכנה הגדולה - והתרעות המומחים.

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כאמור, בניין סטנדרטי מתחיל להראות סימני התיישנות לאחר 50 שנה באופן ממוצע. כתוצאה מכך, בישראל 2024, עוד ועוד מבנים מיושנים ומסוכנים נוספים לרשימה.

גלעד פריימן מאיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות העריך כי "ישנם אלפי מבנים מסוכנים בארץ. בפעם האחרונה שבדקתי, זה היה בסביבות ה-5,000 מבנים מסוכנים שדרושים טיפול מיידי". הוא הוסיף: "צריך להבין שישראל מזדקנת. מזדקנת בכיף, אבל מזדקנת. זה לא יום אחד קורסת מרפסת או יום אחד מתמוטט מבנה. הוא קודם כל מראה שיש סדקים אולי, שיש קצת חלודה, שהבטון מתפורר. אני ממליץ להזמין איש מקצוע, מהנדס רשוי, שיבוא ויסתכל".

אריאלה גוטנברג-יריב, בעלים ומנכ"לית של מכון בקרה קליברייט, ציינה: "יש פה הרבה גורמים מעורבים. יש את בעלי הנכסים, יש את הרשויות המקומיות, יש את מהנדסי המבנים ויש גם את תרבות התחזוקה. בטח ובטח כשמתגלים ליקויים, אז צריך לערוך בדיקות תקופתיות תדירות".

מה שאולי גרם לעלייה במבנים בסיכון במדינת ישראל הם המערכות מול איראן והטילים האיראניים. "הנזק האגבי הוא גדול", הדגיש פריימן, "זה לא נקודתי רק הבניין שנפל, אלא גם הבניין שצמוד אליו, ויכול להיות גם שלושה בניינים שצמודים אליו".

עוד ועוד מקרים של קריסות מבנים ואסונות מהסוג הזה נרשמים בשנים האחרונות. ב-2021 ראינו את קריסת הבניין בחולון, ובזמן 'שאגת הארי' בחודש אפריל - מבנה בפלורנטין שבתל אביב".

אולי הסיפור הוא בכלל היעדר גוף מתכלל של הבעיה. בשנה שעברה משרד מבקר המדינה פרסם דו"ח בנושא מבנים מסוכנים ובו נכתב: 'גופי השלטון המרכזי, בעיקר משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון, לא נקטו פעולות כלשהן לקידום הטיפול במבנים מסוכנים. פערים ניכרים נמצאו גם בנוגע להפעלת סמכות לרשויות המקומיות בטיפול במבנים מסוכנים.

הבנייה היום בישראל השתדרגה, יש מכוני תקנים והפיקוח גדל, והבעיות שקיימות במבנים ישנים כבר לא חלות על החדשים. ועדיין, את רוב הבתים במדינה לא בנו השנה וגם לא בעשור האחרון.