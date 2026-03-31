רגע לפני החג: עשרות משפחות נותרו ללא קורת גג בבאר שבע - "מפקירים אותנו"

72 יחידות דיור בבאר שבע הוגדרו כבלתי ראויות למגורים, לאחר הפגיעה השבוע בשטח פתוח סמוך לעיר. נכון להיום (שלישי), הדבר משאיר כ-72 משפחות ללא קורת גג - ימים ספורים לפני החג. במקביל, תושבים רבים מתלוננים כי לא נמצא עבורם מקום בבתי מלון, וכי הסיוע הכלכלי מתעכב ונבלע בבירוקרטיה.

לטענת המפונים, מעבר למצוקת הדיור המיידית, הם נאלצים להתמודד עם הליכים מורכבים מול הרשויות, כאשר חלקם טרם קיבלו הערכת נזק רשמית ממס רכוש.

יבגני, תושב העיר שביתו נפגע, תיאר את המציאות הקשה: "מיום ראשון אנחנו עם חור בגג - אין גג, אין קומה שנייה, אין חלונות. כל הארונות חסומים ואין לנו איך להוציא בגדים. רק אתמול בערב הגיעו מפיקוד העורף לעזור לנו להוציא דברים".

לדבריו, משפחתו הכוללת חמישה בני אדם, תינוקת, שני כלבים וסבים סיעודיים - נותרה ללא מענה: "עד היום לא הגיע שמאי ממס רכוש. הבית הוגדר לא ראוי למגורים, אבל לא אומרים לנו אם אנחנו יכולים לשכור דירה. התקשרו מהעירייה ואמרו שיתנו תלוש של 400 שקלים - מה אפשר לעשות עם זה לחמישה אנשים?"

עוד הוסיף כי הניסיון לקבל סיוע נתקל בקשיים: "לא משנה למי אתה מתקשר - זורקים אותך מאחד לשני. במס רכוש אמרו לי לשלוח מייל כי הם רק תמיכה טלפונית. לאף אחד לא אכפת".

בינתיים, התושבים ממשיכים לחפש פתרונות דיור באופן עצמאי, בזמן שהעומס על מערכות הסיוע מורגש בשטח - והזמן עד החג הולך ואוזל.