בדרישה להקמת יישובים ברצועת עזה: אלפי אנשי ימין צעדו באזור זיקים

אלפי אנשי ימין, בהם שרים, חברי כנסת, תושבי העוטף ומשפחות שכולות, צעדו הערב (ראשון) באזור זיקים, בדרישה להקמה מיידית של יישובים במקום. בין הנוכחים במקום: השרים בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, ניר ברקת, ושלמה קרעי, לצד חברי הכנסת אושר שקלים ולימור סון הר מלך.

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השר לביטחון לאומי אמר במהלך הצעדה: "אם היו אומרים לפני שלוש שנים שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי רצועת עזה - אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תיהיה התיישבות יהודית בכל עזה! לעודד הגירה מרצון, נשלח את מי שצריך לארצותיהם ואנחנו חוזרים הביתה. עזה שלנו!".

ח"כ סון הר מלך סיפרה: "הגענו לכאן היום 21 שנה לאחר הגירוש כדי לומר בקול ברור: חבל עזה חייב לשוב להיות חלק ממפעל ההתיישבות של עם ישראל. מהמקום שממנו יצאו מרצחים שטבחו בילדינו, בנשינו ובזקנינו, צריכים להישמע שוב קולות של ילדים משחקים, של משפחות בונות את ביתן, של זקנים ונערים החיים בארץ אבותיהם".

"מי שחושב שאפשר להבטיח ביטחון באמצעות נסיגות, ויתורים והפקרת חבלי מולדת, לא למד את הלקח. התשובה האמיתית לטרור היא ריבונות, התיישבות ואחיזה יהודית איתנה. הגענו לכאן היום כדי לתקן את העוול ההיסטורי של הגירוש מגוש קטיף. ההתיישבות היא גם חגורת הביטחון של מדינת ישראל. בעזרת ה’, במקום שממנו ביקשו לעקור אותנו ולפגוע בנו, נקים שוב יישובים פורחים, נשמע צחוק של ילדים, ונוכיח שאי אפשר לנצח את רוחו של עם ישראל", ציינה.

ח"כ מלינובסקי הוסיפה: "צעדת הצביעות והפופוליזם לעזה! אני לא מאשימה את האלפים שצועדים לעזה, עושים בהם שימוש ציני ומוכרים להם אשליות. השרים וחברי הקואליציה שמשתתפים באירוע הזה שוכחים שהם ארבע שנים בשלטון! בשבוע שעבר הם הראו יופי יופי שכשהם רוצים להעביר משהו, הם עושים את זה תוך כמה שעות".

"הכל פופוליזם זול, יש ברשימה של הפוליטיקאים שהגיעו לאירוע, אנשים שאם אין פריימריז לא היו ממצמצים לכיוון עזה, שר אחד שכששאלו אותו לפני ה-7.10 על המצב בעזה הוא אמר פרה פרה, שר שבשבילו חמאס זה נכס, אבל ארבע שנים שהם שולטים לא עשו שום דבר בקשר להתיישבות בעזה. לסיום, מה ההוכחה שכל האירוע הוא הצגה פופוליסטית? הם לא מעיזים לשאול את ראש הממשלה שהם חברים בה, מה הוא חושב על ליישב את רצועת עזה", הדגישה.

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, סיכמה: "איך הצלחנו להגיע למצב של למעלה מ-300 ישובים ביהודה ושומרון? קרוב למיליון יהודים מעבר למה שנקרא הקו הירוק. בוודאי שכשעם ישראל רוצה וכשיש אנשים שמוכנים להתיישב - אם הרגע נוצרת אפשרות ויכול להיות שעוד תיווצר כי אני רוצה שהציבור מגיע. אם הרגע נוצרת אפשרות הרגע אנחנו נשארים. יש כאן נכונות לחלוציות, תמיכה פוליטית ועם ישראל. חשבנו יבואו 500, חשבנו יבואו אלף - ובאים אלפים. אין תשובה אחרת מהתיישבות וביטחון וכך יהיה".