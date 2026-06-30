האמירות המסיתות שנאמר נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במהלך עצרת למען השתמטות ממשיכות לעורר הבוקר (שלישי) סערה וביקורת רבה במערכת הפוליטית.

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נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש כנגד הרמטכ"ל אייל זמיר, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילנו, בנינו ובנותינו. מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות".

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב בחשבון ה-X שלו: "החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים כמו דגים. אף מילת גינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב: "ה'כולל' של הרב יזדי שקילל בצורה נוראה את הרמטכ"ל זמיר מקבל ממשלמי המסים 653 אלף שקלים תמיכה בשנה.אתם אלה שמשלמים לו את המשכורת. בממשלה הבאה נשים לזה סוף".

"הכלל פשוט: מי שמלמד נגד הציונות ונגד מדינת ישראל, לא יקבל שקל מהמדינה. מי שבוחר לא לעבוד - לא מקבל שקל. מי שבוחר לא לשרת - לא מקבל שקל. זהו. זה ההסכם החדש של המדינה עם אזרחי ישראל: לא ציוני - לא על חשבוני".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הוסיף: "ההסתה הפרועה נגד מדינת ישראל וכלפי הרמטכ"ל וצה"ל בעצרת המשתמטים, בהשתתפות חברי כנסת מהקואליציה, היא חרפה לאומית ותוצאה ישירה של ממשלת ההשתמטות, שבחרה להעניק למשתמטים גיבוי פוליטי כדי לשמור על השלטון - גם במחיר של פירוק צה״ל והרס החברה הישראלית"

"אני עדיין מצפה לגינוי חריף מצד ראשי המפלגות החרדיות, כולל חבר הקבינט הביטחוני-מדיני, ח"כ אריה דרעי", הדגיש.

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בנוסף, שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה אמש את האירועים: "אני מגנה בתוקף את דברי ההסתה החמורים שהושמעו נגד הרמטכ"ל בעצרת בבני ברק. הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל מובילים את לוחמינו בכל הזירות במערכה להגנה על מדינת ישראל, למען ביטחון אזרחי ישראל. כל הסתה נגדם היא פסולה, מסוכנת וראויה לכל גינוי".

"גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. אני מביע את מלוא ההערכה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל ולחייליו, ומחזק את ידיהם בהמשך ביצוע משימתם להגנת מדינת ישראל", אמר כ"ץ.