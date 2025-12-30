לאחר כשעה: פרטנר הודיעו - "השירותים חזרו לתקינות מלאה"

לאחר כשעה: חברת פרטנר הודיעה היום (שלישי) כי התקלה שנרשמה באינטרנט - תוקנה, והשירותים חזרו לתקינות מלאה.

מוקדם יותר היום משרד התקשורת הודיע כי קיימת תקלה ברשת הסלולר של חברת פרטנר ברחבי הארץ. לפי שעה לא ידועה הסיבה לתקלה.

"מרגע שהתגלה למשרד כי התקלה קיימת נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן בתקלה ולרווחת הצרכנים. משרד התקשורת ימשיך לעקוב כדי לוודא חזרה מלאה של שירותי החברה", נמסר.

כאמור, התקלה בפרטנר השפיעה על שירותים רבים שחוו גם הם תקלה. לצידם נרשמה גם תקלה בחברת שבא, שמערכותיה העוסקות בסליקת עסקאות אשראי חוו תקלה זמנית.