"FCK BNGVR": צועדת במצעד הגאווה התבקשה להסיר חולצת מחאה נגד בן גביר

סערה במצעד הגאווה בתל אביב: צעירה שהשתתפה היום (שישי) באירוע התבקשה להסיר חולצה שעליה הכיתוב "FCK BNGVR", המופנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

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בעקבות המקרה תקפה האגודה למען הלהט"ב את התנהלות השוטרים בשטח. מנכ"לית האגודה, יעל סיני ביבלש, מסרה כי "מאכזב לגלות שגם השנה, למרות שהנושא הובהר שוב ושוב, ישנם שוטרים שפועלים בניגוד לחוק ולהנחיות המשטרה עצמה ומנסים למנוע ביטויי מחאה במצעדי הגאווה".

לדבריה, בשנה שעברה כבר נדרשה האגודה לעתור לבג"ץ בנושא, ובית המשפט הבהיר כי אין איסור על נשיאת שלטי מחאה או מסרים מחאתיים במסגרת המצעד. עוד ציינה כי הסוגיה עלתה גם בפגישה שנערכה לאחרונה עם מפכ"ל המשטרה.

באגודה מסרו כי פנו למשטרה בעקבות האירוע, וכי הם נמצאים בקשר עם הצעירה. "לא נהסס לנקוט גם בהליכים אזרחיים נגד התנהלות פסולה הפוגעת בחופש הביטוי ובזכויות הצועדים והצועדות", נמסר.