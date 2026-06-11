הפגנות החרדים התחילו: חסימות בכביש 4, צפי לעומסי תנועה כבדים בגוש דן

חברת נתיבי ישראל מעדכנת היום (חמישי) על עומסי תנועה כבדים בעקבות הפגנות הפלג הירושלמי הקיצוני על מעצר עריקים. בחברת נתיבי ישראל מסרו כי ישנם עומסים בכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף מסובים לשני הכיוונים, וגם במחלפים גן רווה מדרום ומורשה מצפון. כמו כן, המפגינים החלו לחסום גם את מחלף גנות בכביש 1 ואת מחלף בן שמן בכביש 6.

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כמו כן הודיעו ברשות שדות התעופה כי בעקבות המחאות המתוכננות באזור נמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים, צפויים עומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנתב"ג. לאור זאת, ברש"ת ממליצים להגיע לנמל התעופה ברכבת.

המשטרה החלה גם לתגבר כוחות סמוך לביתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במבשרת ציון, מתוך כי הפגנות החרדים יגיעו גם לשם.

בנוסף להפגנות החרדים, הערב צפויים להתקיים בגוש דן שלושה אירועים נוספים שימשכו עשרות אלפים - הופעות של אייל גולן, עומר אדם ובן צור, בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה בהתאמה. בסך הכל צפויים להגיע לאזור כ-80 צופים החל משעות אחר הצוהריים.

בשל האירועים הללו, במשטרה צופים עומסי תנועה כבדים ביותר בכל כבישי גוש דן, ואף ממליצים שלא להגיע לאזור ברכב: "לדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר".