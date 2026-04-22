נשיא ארגנטינה אומנם נתן אתמול (שלישי) הופעה מרשימה בטקס הדלקת המשואות, אבל הוא לא היחיד שתפס את עיני הצופים. אורן מצויינים, נגדת בקבע וחיילת בודדה בת 21 ממושב הודיה, כבשה את לב האומה כשעמדה לצד 12 משיאי המשואות, והתחילה שיח ער באינטרנט כשגולשים רבים ניסו לברר את זהותה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בריאיון ל-i24NEWS היא סיפרה "זאת הרגשה מטורפת, אני לא מעכלת את זה. אני לא יודעת איך אנשים מצאו אותי כל כך מהר. תוך 7 דקות שהיו לי בין המשואות לדגלנים פתחתי את הטלפון וראיתי 150 עוקבים חדשים. משם זה רק הלך וגדל, זה לא מובן מאליו בכלל".

אורן שיתפה על הבחירה להתגייס כחיילת בודדה: "לפני חמש שנים חזרתי לגור בארץ אחרי תקופה ארוכה שגרנו כל המשפחה בחו"ל עקב העבודה של אבא שלי. הייתי עם עברית מינימלית וחרשתי לבגרויות, עבדתי ממש קשה בשביל זה. לקראת סוף כיתה י"א ההורים שלי הודיעו לי שעוברים עוד פעם לחול. הגעתי להחלטה שאני נשארת בארץ אצל סבא וסבתא שלי ועד היום אני גרה איתם".